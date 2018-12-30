تیم فوتبال شهرداری همدان چوکا تالش را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته چهاردهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور امروز در ورزشگاه شهدای قدس همدان میزبان تیم چوکا تالش بود و با توجه به شرایط جدول رده‌بندی به پیروزی در این میدان بسیار نیاز داشت.

از آنجایی که با تغییر کادر فنی تیم فوتبال شهرداری همدان مدیران این تیم بسیار امیدوار بودند که در این دیدار خانگی نتیجه بگیرند تیم فوتبال شهرداری همدان که به جدا شدن از تیم‌های پایین جدول و کم کردن امتیاز نیز احتیاج داشت باید در این دیدار به پیروزی می‌رسید و بر همین اساس بازی را بسیار هجومی آغاز کرد.

بازی ادامه داشت تا اینکه در دقیقه ۱۱ بر روی ارسال زیبای مسعود رمضانی و در شلوغی محوطه جریمه مصطفی قیصری موفق شد خیلی زود گل نخست شهرداری همدان را وارد دروازه چوکا تالش کند و بعد از این گل شهرداریچی های همدانی باز هم حملات خود را ادامه دادند.

دقیقه ۲۱ بازی نیز مسعود رمضانی در محوطه جریمه با شوتی بسیار زیبا برای بار دوم دروازه تیم میهمان را باز کرد تا درنهایت با نتیجه ۲ بر صفر نیمه اول به پایان برسد.

تیم فوتبال شهرداری همدان با آغاز نیمه دوم بر روی یک غافلگیری در دقیقه ۴۶ یکی از اندوخته‌های خود را از دست داد تا بازی خیلی زود با حساسیت دوچندان دنبال شود که زننده این گل برای تیم فوتبال چوکا تالش محمد نوروزی بود.

بعد از این گل بازی متعادل شد و دو تیم موقعیت‌های نصف و نیمه‌ای را بر روی دروازه یکدیگر خلق کردند اما اخراج کاظمی صالحی در یک ربع پایانی بازی باعث شد تا تیم فوتبال شهرداری همدان ۱۰ نفره تحت‌فشار تیم میهمان قرار بگیرد.

اما در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم فوتبال شهرداری همدان به پایان رسید و در حال حاضر شهرداری همدان با ۱۴ امتیاز در رده نهم جدول گروه الف لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.

صدر نشین گروه A لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم داماش گیلان با ۲۷ امتیاز است و تیم های خوشه طلایی ساوه با ۲۶ امتیاز و مقاومت تهران با ۲۳ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.