۹ دی مینیاتوری از صحنه عاشورا بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علامحسین غیب پرور عصر امروز یک شنبه در مراسم ۹ دی مردم تبریز گفت: انقلاب اسلامی یک پدیده است که دشمنان از دوران تحقق اش همیشه به فکر ضربه زدن به این نظام بوده اند انقلابی که بعد از قرنها توسط یک عالم دینی ندای عاشورا شنیده شد و این انقلاب شکل گرفت.

رئیس بسیج مستضعفان کشور افزود: هنر امام خمینی(ره)این بود که دین را به قلوب مردم آورد و نمی توان در تاریخ مثلی مانند این انقلاب را برشمرد و بدانید که هیچگاه آمریکا به شما لبخند نخواهد زد آنها ۴۰ سال تمام قد در برابر این ملت ایستاده اند.

وی افزود:دشمن هر روز یک دسیسه و نیرنگ پیاده می کند و ما باید در برابر این مکرها آگاه باشیم.

غلامحسین غیب پرور افزود:آزادی که در کشور ما وجود دارد در هیچ جای دیگر جهان وجود ندارد در کدام کشور سالی یک انتخابات حداقل برگزار برگزار می شود ابن نشان از مردمی بودن انقلاب ماست.

رئیس بسیج با اشاره به اتفاقات ۹ دی ۸۸ گفت:دشمنان و عوامل شان در داخل به فکر جمع کردن انقلاب و تضعیف مقام معظم رهبری بودند و بهانه بهتر از تخلف در انتخاب گیرشان نمی آمد.چرا پیش از انتخابات کمیته صیانت از انتخابات راه انداختید و شعار تقلب تقلب راه انداختید که خودتان هم باورتان شده بود.

وی افزود: من نمی گویم همه که در جریان ۸۸ بودند فتنه گر بودند بلکه عده ای هم فریب خورده بودند که دو دسته شدند عده ای برگشتند ولی عده ای همچنان در لجاجت ماندند.

غیب پرور با اشاره به اتفاقات انتخابات ۸۸ دی افزود:معاندان منافع کشور را به خطر انداختند و به جای تبعیت از ولی فقیه شروع به دادن بیانیه های مختلف کردید و معلوم بود که فتنه گران به دنبال چیز دیگری بودند که دشمنان انقلاب نیز در این مسیر با آنها همراه بودند که حتی حاضر به یک عذر خواهی هم نشدند.

رئیس بسیج مستضعفین کشور افزود:اهانت به سید سالار شهیدان در ۶ دی ۸۸ امامی که مورد احترام ادیان مختلف بود باعث شد خون مردم به جوش آید ۹ دی تجلی عاشورای دیگر بود این روز تجلی و تبلور غیرت دینی مردم مسلمان ایران بود.