صادرات از مرز۳۳میلیارد دلار گذشت/تراز تجاری۷۳۸میلیون دلار مثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ۹ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار می‌شود.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان آذر ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش۵.۴۰ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.

از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است. برهمین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۷۳۸ میلیون دلار شد.

واردات ایران در این مدت نسبت به نه ماهه سال گذشته ۳۱.۲۷ درصدی از نظر وزنی ۱۵.۹۰ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

بنابراین گزارش؛ روند ترخیص کالاهای وارداتی به صورت لحظه ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود و کالاهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کالاها تامین و تخصیص داده شده است در کمتر از سه روز از گمرکات ترخیص می شوند .

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸.۳۲ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزش ۵.۴۴ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۷ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۴۲ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۴ درصد بوده است.

گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۳۴.۳۴ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۸.۳۲ درصد مربوط به میعانات گازی و۵۷.۳۴ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

اقلام عمده وارداتی به ایران

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی 4.53 درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.72درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.14 درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار و سهم ارزشی 2.89درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی 1.34درصد بوده است.

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۷۷ درصد، چین با ۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۲۳درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۳۹ درصد، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷ درصد و ترکیه با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۷۳ درصد بوده‌اند.

قابل ذکر است کشور عراق طی این مدت رتبه اول را در بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است به طوری که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش۴۸.۷۰درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در نه ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۸ میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵.۵درصد، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۶ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی۵.۶۲درصد، آلمان با یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۹ درصد و سوئیس با یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۰ درصد انجام شده است.