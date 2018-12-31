مذاکرات عراقچی با «طالبان» در تهران/از ابتدا امیدی به SPV نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود که صبح امروز(دوشنبه) برگزار شد پیرامون مذاکرات با اروپا و تاخیر در اعلام اجرای مکانیسم مالی اروپا اظهار داشت: در این خصوص مدتی است مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی در جریان است و بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام این کشورها متعهد به تامین منافع ایران در قالب برجام شدند و قرار شد دو طرف مذاکراتی را برای راهکار تداوم همکاری ها تدوین کنند.

وی گفت: پیچیدگی این شرایط و مکانیسم مالی از یک سو، فشار آمریکا بر کشورهای اروپایی و ناتوانی اروپایی ها در برابر آمریکا از سوی دیگر منجر به زمان بر شدن این مساله شد و بیش از حد تلاش‌ها برای عملیاتی کردن این سازوکار به طول انجامید.

قاسمی افزود: اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی علی رغم میل سیاسی به انجام این کار نشان دادند در برابر فشارهای آمریکا توانمند نیستند و نتوانستند این سازوکار را در زمان مناسب عملیاتی کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: امیدواریم اروپا بتواند از حیثیت خود در این آزمون و در برابر آمریکا دفاع کند چرا که در صورتی که اروپا نتواند این سازوکار را عملیاتی کند باید منتظر عواقبی برای اروپایی ها باشیم و این هزینه ای است که آنها می پردازند.

وی در خصوص روابط ایران و سوریه در دوران جدید این کشور تصریح کرد: روابط ایران و سوریه رابطه ای نزدیک است، ایران اولین کشوری بود که با آغاز جنگ به حمایت مردم این کشور پرداخت و این در حالی بود که برخی کشورها با تصورات اشتباه خود می خواستند با براندازی دولت قانونی آن کشور پایتختی جدید برای خود داشته باشند.

قاسمی بیان داشت: این برهه آغاز دوران جدیدی از ارتباط کشورهای مختلف با سوریه است، به نظرم با توجه به نقش سازنده ایران در دوران جنگ در سوریه، این همکاری ها و ارتباطات میان دو کشور در دوران جدید هم همچنان ادامه خواهد داشت و ما از ارتباط دیگر کشورها با سوریه هم استقبال می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اهداف برجام گفت: برجام یک هدف نداشت چندین هدف را دنبال می کرد، یعنی علاوه بر رفع تحریم ها، اهداف سیاسی، اقتصادی و دیگر موارد از جمله اهداف برجام بوده و بعد از این مدت فکر می‌کنم همه نسبت به این موضوع اشراف داشته باشند.

وی در خصوص سفر قریب الوقوع عراقچی به افغانستان گفت: سفر آقای عراقچی به افغانستان در خصوص حوزه های مختلف همکاری دو کشور اعم از مسائل فرهنگی و سیاسی است و طرف یکی دو هفته آینده این سفر انجام می شود.

سفر هیاتی از طالبان به ایران/مذاکره با معاون سیاسی وزارت امور خارجه

قاسمی افزود: یکی از موضوعاتی که احتمالا در این سفر مطرح خواهد داشت نتیجه مذاکرات کمیته های پنج گانه میان دو کشور است که امیدواریم این سند با توجه به آغاز نگارش مقدمه سند راهبردی همکاری های دو طرف در این سفر به نتیجه برسد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مذاکرات میان ایران و طالبان بیان کرد: پس از سفر آقای شمخانی و دیدارهایی که در افغانستان داشتیم دیروز هیاتی از طالبان در تهران حضور یافتند و مذاکرات مفصلی را با معاون سیاسی وزارت امور خارجه داشتند و گفتگوهای مبسوطی میان دو طرف صورت گرفت.

دولت افغانستان از مذاکرات ایران با طالبان مطلع بود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بیش از ۵۰ درصد از اراضی افغانستان در دست طالبان است و مشکلاتی در این کشور به وجود آمده است ، با ابراز تمایل و مطرح کردن این موضوع با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه طالبان انجام شد بنابراین دولت افغانستان از این موضوع مطلع بود.

وی ادامه داد: هدف این مذاکرات هم یافتن راه هایی برای مساعدت به گروه های افغانی و دولت این کشور برای پیش بردن مذاکرات صلح است. ایران همواره به دنبال صلح، ثبات و امنیت در منطقه بوده و هست و می خواهیم به سهم خود نقش مهمتری را برای ثبات و امنیت در افغانستان ایفا کنیم.

قاسمی گفت: این مذاکرات به معنی همگامی و همفکری ما با گروه مد نظر نیست ولی با توجه به شرایط منطقه لازم بود این گفتگوها آغاز شود و در راستای صلح و ثبات بیشتر در افغانستان گام برداریم و امیدواریم این اقدامات بتواند ثمرات مثبتی برای مردم کشور دوست و برادر افغانستان داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی پیرامون قرارداد های ایران برای مبادله نفت در برابر غذا تصریح کرد: موضوع نفت در برابر غذا وجود ندارد این موضوع را تکذیب می کنم چنین چیزی نیست و اگر این سازوکار مالی اروپا عملیاتی شود می تواند همه اقلام را دربرگیرد و حوزه وسیعی از مبادلات میان ایران و کشورهای مختلف اروپایی و غیر اروپایی را در بر داشته باشد.

دولت عراق کمکی بخواهد ایران مجددا به یاری آنها خواهد شتافت

وی در خصوص خبر عدم حضور مستشاری ایران در عراق ادامه داد: حضور مستشاری ما در عراق در جهت مبارزه با گروه های تروریستی به درخواست دولت آن کشور بود و خوشبختانه به همت نیروهای داخلی عراق و مردم آن کشور اقدامات بسیاری خوبی انجام گرفت و در نهایت منجر به خارج شدن نیروهای تروریستی در عراق شد، بنابراین این احساس بوجود آمد که نیازی به حضور ما نیست ولی اگر خدای نکرده شرایط تغییر کند و دولت عراق از ما کمکی بخواهد حتما ایران مجددا به یاری آنها خواهد شتافت.

قاسمی در خصوص سفر ناگهانی و مخفیانه ترامپ به عراق گفت: جملاتی که آقای ترامپ در عراق گفت قابل تامل است و آنطور که وی گفته، ۷ هزار میلیارد دلار در منطقه هزینه کردند و امروز شاهدیم که مجبور است علی رغم آن میزان هزینه انجام شده، سفری مخفیانه را داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: زمان آن رسیده که مردم آمریکا از مشکلات خود بپرسند که چرا بجای ۷ هزار میلیارد هزینه ای که برای جنگ و کشتار در سوریه، عراق و دیگر کشورهای منطقه هزینه کردند، در کشور خودشان و برای رفاه بیشتر مردم آن کشور هزینه نکردند.

قاسمی بیان کرد: فکر می‌کنم دیر یا زود دولت آمریکا به این جمع بندی خواهد رسید که نمی‌تواند در زمان حال با ابزار گذشته مطامع خودش را دنبال کند، چرا که مردم جهان از بیداری و آگاهی برخوردار شدند و دیدیم که مردم عراق و دیگر کشورها مواضع منفی و سختی را در برابر سفر ترامپ به عراق اتخاذ کردند و آن را توهینی به عراق تلقی کردند.

بانوان در لیست سفرای جدید هستند

وی در خصوص انتخاب سفرای خانم از سوی دستگاه دیپلماسی کشور تصریح کرد: برای استفاده از ظرفیت بانوان دستگاه دیپلماسی، وزارت امور خارجه با نگاهی مثبت حرکت کرده و برای اکثریت کشورهایی که سفرای ما در اتمام ماموریت‌هایشان به تهران برگشتند اقدامات لازم را انجام دادیم و در انتهای فرایند آن قرار داریم و پس از نهایی شدن این مساله اطلاع رسانی لازم خواهد شد. حتما در این لیست از بانوان محترم به‌عنوان سفیر یا سفرای جدید خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تغییرات ایجاد شده در کابینه عربستان تصریح کرد: اینگونه تغییرات در عربستان جدید نیست و هرازگاهی تغییراتی در سطح وزرا را در آن کشور داشتیم و شاید حساسیت امروز به دلیل شرایط منطقه ای است و البته این مساله یک موضوع داخلی برای آن کشور است و ما ورودی به آن نخواهیم داشت.



وی گفت: امیدوارم وضعیت جدید در منطقه اعم از شرایط یمن بعد از مذاکرات سوئد، سوریه و تغییرات امروز عربستان، نگاه واقع بینانه ای را برای مقامات ریاض به وجود بیاورد و بدانند که هیچ کشوری نمی تواند با حذف قدرت دیگری جای او را بگیرد و شرایط امروز یمن و سوریه نشان می‌دهد که دیگران نمی‌توانند با دلار و سلاح های پیشرفته به تغییر حاکمیت‌ها بیاندیشند.



قاسمی در خصوص رویکرد وزارت امور خارجه نسبت به کشورهای همسایه و دلیل تعداد سفرهای کمتر به این کشورها نسبت به کشورهای غربی، بیان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران نگاه عمیق به کشورهای پیرامونی و همسایگان بوده و خواهد بود، اما اشتباه این نتیجه از سوی برخی از دوستان به این دلیل است که تعداد آمار سفرها به کشورهای منطقه را لحاظ می کنند که این نمی تواند شاخص مناسبی برای بررسی وضعیت این موضوع باشد.



سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: شما ببینید میزان تبادل هیات های تجاری در سطوح مختلف میان ایران و کشورهای مختلف همسایه از جمله ترکیه، عراق، آذربایجان افغانستان و روسیه تا کنون به این اندازه نبوده است و این مساله، هم در حجم مبادلات تجاری است و هم مذاکراتی که در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی داشته و خواهیم داشت.



وی گفت: به اعتقاد من با توجه به ظرفیتی که در کشورهای همسایه داریم می توانیم کماکان شاهد ارتباطات و همکاری های بیشتری میان ایران با آنها در حوزه های مختلف باشیم.



قاسمی در خصوص تداوم روند گفتگوهای آستانه گفت: این روند همچنان در حال انجام کار خود است و تا زمانی که به اهداف خود نایل شود کماکان روند همکاری های میان سه کشور ضامن ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: موارد مختلف زیادی همچنان در دستور کار طرف های مشارکت کننده در گفتگوهای آستانه وجود دارد، تدوین کمیته قانون اساسی و تعیین نمایندگانی برای آن، از جمله مسائل آتی این گفتگوها خواهند بود.

قاسمی در خصوص انتقال سفارت برزیل به قدس تصریح کرد: اقدام برزیل در انتقال سفارت خود به قدس کمکی به صلح، ثبات و امنیت نخواهد داشت و در ادامه سیاست های آمریکا برای تضییع حقوق مردم فلسطین در نظر گرفته می شود.



وی گفت: ما با برزیل از دیرباز همکاری های خوبی داشتیم و علیرغم حفظ موضعی که در مخالفت اقدام برزیل داریم همکاری های خود را ادامه می‌دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بازگشایی سفارت بحرین در سوریه، بیان کرد: در موضوع سوریه، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اخراج تروریست ها از سوریه برای ما مهم بود و این اهداف هم محقق شد. امروز هم این حق دولت قانونی آن کشور است که هر گونه که مردم سوریه خواهان آن هستند با کشورهای مختلف در ابعاد سیاسی و اقتصادی ارتباط داشته باشد.

وی ادامه داد: لذا ما از حضور سایر کشورها چه کشورهای منطقه ای و چه غیر آن، به عنوان وضعیتی مثبت استقبال می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مذاکرات میان ایران و گروه طالبان تصریح کرد: همانطور که گفته شد، گفتگوها با طالبان با اطلاع دولت افغانستان بود. در واقع آن مذاکرات تلاش ایران برای تسهیل گفتگوهای بین افغانی و کمک به آنها بود تا بتوانند از طریق مذاکره و گفتگو مسائل خود را حل و فصل کنند و ما شاهد افغانستان با ثبات تری برای مردم آن کشور باشیم.

قاسمی تصریح کرد: ما تنها کشوری نیستیم که با طالبان گفتکو کردیم، بسیاری از کشورها با این گروه مراودات و تبادلاتی را دارند، از طرفی شرایط منطقه و نقش ایران به عنوان بازیگری که ثبات و امنیت منطقه برایش اهمیت دارد لزوم انجام این اقدام را برای ما به همراه داشت که در نهایت می تواند نتیجه خوب و مثبتی را برای مردم آن کشور داشته باشد.

وی در خصوص سفر صورت گرفته وزیر خارجه پاکستان به ایران گفت: سفر این مقام پاکستانی در پاسخ سفر وزیر امور خارجه کشورمان به این کشور بود. باید گفت، طیف وسیعی از موضوعات در دستور کار گفتگوهای دو طرف قرار داشت که از جمله آنها پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی که هنوز در خاک آن کشور به سر می برند، بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک سال نو میلادی به همه هموطنان مسیحی بیان کرد: امیدوارم سال جدید برای مسیحیان ایران ثمر بخش تر باشد و با آرامش بیشتری زندگی کنند.

وی گفت: آنچه برخی از وضعیت نا مناسب اقلیت ها در ایران مطرح می‌کنند از سر ناآگاهی و احتمالا غرض ورزانه است. اقلیت ها در ایران علی رغم جنگ تبلیغاتی بدخواهان و دشمنان ایران از آزادی مناسب برخوردارند.

از ابتدای امید به SPV نداشتیم

قاسمی در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه دیپلماسی به مکانیسم مالی اروپا امیدوار بود؟ بیان کرد: ما ازابتدا هم امید ۱۰۰ درصدی به SPV نداشتیم و آینده کشور را به آن گره نزدیم، ما با کشورهای مختلف برای تبادلات و همکاری های تجاری مذاکراتی را انجام دادیم که صلاح نیست در خصوص جزئیات آن صحبتی داشته باشیم چرا که آمریکا و معاندین به دنبال قطع ارتباطات ما با کشورهای مختلف هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما در کنار موضوع سازوکار مالی اروپا، اقدامات بسزا و ثمر بخش بسیاری را داشتیم و آنچه برای ما اهمیت دارد تامین منافع کشور و مردم است.

وی در پایان در خصوص زمان سفر نخست وزیر پاکستان به ایران خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار دو طرف همچنان قرار داد ولی علی رغم تمایل طرف پاکستانی به این سفر، هنوز تاریخ و زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است.