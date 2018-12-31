حاشیه نشینی شهرهای اقماری تهران یکی از ۲۵ چالش اصلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی شاهنشین صبح دوشنبه در گردهمایی اقوام غرب استان تهران که با حضور علی لاریجانی و جمعی از نمایندگان اقوام کشور در مجلس شورای اسلامی در شهرستان قدس برگزار شد، طی سخنانی به نیاز مبرم مردم شهرستان های غرب استان تهران به مترو و حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: حضور نمایندگان برای رسیدن به این هدف بسیار مهم و موثر است.

وی با اشاره به ۲۵ چالش کشور از دیدگاه نمایندگان مجلس دهم گفت: همه نمایندگان مأموریت دارند در این چالش‌ها تدبیر کنند که یکی از آن‌ها بحث حاشیه‌نشینی شهرهای اقماری تهران است، غرب استان تهران حدود ۱.۵ میلیون جمعیت دارد، که در ۱۰ شهر و ۱۰۳ روستا زندگی می کنند.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس به افزایش جمعیت در این شهرستان ها اشاره کرد و افزود: در بعضی از نقاط به‌ خصوص در شهرستان قدس جمعیت در طول ۴۰ سال گذشته ۲۰ برابر شده و کار پایدار، دسترسی به خدمات بهداشتی و دسترسی به امکانات آموزشی امید مردم این ۳ شهرستان است اما امروز با آثار مهاجرت مواجه هستیم.

محمودی شاه نشین به برخی محرومیت های شهرستان های غرب استان تهران اشاره کرد و گفت: در شهرستان ملارد با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی نداریم و بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی ملارد پیشرفت بالای ۵۰ درصد در حال ساخت است، که نیاز به توجه بیشتر مسئولین دارد.