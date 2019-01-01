اعلام زمان و مکان اختتامیه جشنواره «نورنگار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، پنجمین جشنواره عکس نورنگار به دبیری مسعود افشانی کار خود را از مرداد ماه سالجاری با انتشار فراخوان آغاز کرد و ارسال آثار به این جشنواره تا آذر ماه ادامه داشت.

با ارسال ۲۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره کار داوری توسط افشین شاهرودی، مسعود زنده روح کرمانی، نادر داودی، صادق میری و سعید محمودی ازناوه آغاز شد و در دی ماه به پایان رسید. طی مرحله داوری ۶۰ تک عکس و هفت مجموعه عکس به بخش مسابقه راه یافتند که برگزیدگان از بین صاحبان این آثار خواهد بود. همچنین تمامی این آثار در کتاب دوره پنجم نیز به چاپ رسیده است.

مراسم اختتامیه چهارشنبه ۱۲ دی ساعت ۱۴ در فرهنگستان هنر برگزار می شود و سپس نمایشگاه آثار برگزیده نیز در گالری خیال شرقی موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح خواهد شد.