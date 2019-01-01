بسیاری از جرایم ریشه در مواد مخدر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی دبیرکل ستادمبارزه در نشست خبری صبح امروز اعلام کرد: بیش از ۳۰ درصد مبتلایان به ایدز از طریق مواد مخدر است و بسیاری از جرایم و جنایات‌ها ریشه در مواد مخدر دارد.

مومنی افزود: با توجه به آسیب‌شناسی‌ها از اقدامات چند دهه گذشته، اولویت‌هایی را در نظر گرفتیم که امیدواریم با همکاری همه نهادها و رسانه‌ها و مردم این اولویت‌ها باشیم. یکی از اولویت‌های مبارزه با مواد مخدر که در کوتاه‌مدت تعریف شده برخورد و جمع آوری معتادان متجاهر است. آنطور که ما پیش بینی کردیم امیدواریم که تا پایان امسال بتوانیم معتادان متجاهر را در سراسر کشور جمع‌آوری کنیم.

وی با بیان اینکه طبق برآوردها بین ۵۰ تا ۶۰ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور داریم و سرانه نگهداری و درمان معتادان متجاهر روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان برای معتادان متجاهر است گفت: از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر در تهران هستند. در نظرسنجی‌های انجام شده، اولین دغدغه مردم موضوع مواد مخدر و اعتیاد بوده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۱۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور، هزینه جبران خسارت‌های ناشی از مواد مخدر می‌شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ضرورت همکاری تمام دستگاه‌ها در مبارزه با مواد مخدر و معتادان متجاهر خاطر نشان کرد: در همین مدت کوتاه توانستیم ظرفیت مراکز نگهداری از معتادان متجاهر را افزایش دهیم به طوری که تنها در تهران طی همین مدت کوتاه حدود ۵۶۰۰ ظرفیت به ظرفیت مراکز نگهداری از معتادان متجاهر افزوده شد که این امر با هماهنگی و همکاری پلیس بهزیستی و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

مومنی یکی دیگر از اولویت‌ها را در حوزه بین‌الملل خواند و گفت: دراین حوزه قصد داریم سایر کشورها هم سهم خود را ادا کنند. نیروی انتظامی تاکنون حدود چهار هزار شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است. در سال ۲۰۰۱ تولیدات مواد مخدر در افغانستان حدود ۲۰۰ تن بود اما امروز به ۱۰ هزار تن رسیده است؛ یعنی از زمان اشغال افغانستان، تولیدات مواد مخدر ۱۰ برابر شد و مسیر عمده آن هم از ایران است. بنابراین سایر کشورها هم باید سهم خود را در این زمینه ادا کنند.

زنگ خطر اعتیاد در میان دانش‌آموزان

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آمار شیوع اعتیاد در میان زنان و دانش آموزان اظهار کرد: برابر آماری که ما داریم از جمعیت فعال کشور یعنی افرادی که بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند، شش دهم درصد را زنان شامل می‌شوند.

وی درباره آمار اعتیاد در میان دانش آموزان نیز گفت: طبق آمارهای ما نرخ اعتیاد در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان حدود ۲ درصد است که یک زنگ خطر جدی به حساب می‌آید و باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود.

مومنی درباره حذف ردیف بودجه درمان اعتیاد از بودجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۹۸ نیز گفت: آن بخشی که مربوط به ستاد است در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله کاهش نیافته و بلکه افزایش هم یافته است. هم دستگاههای حاکمیتی و هم جامعه باید به این سمت بروند تا یک معتاد پس از بهبودی بتواند وارد جامعه شده و فعالیت کند. ما نیز توجه‌ ویژه‌ای به موضوعات بعد از درمان داریم.

وی با بیان اینکه عمده پیشنهادات و برنامه‌های ستاد از سوی دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است گفت: جا دارد که از دولت به خاطر این امر تشکر کنیم و امیدواریم که این ارقام نیز از سوی مجلس تصویب شده تا ما اقدامات خود را مطابق با برنامه‌ها انجام دهیم.

در تمام نقاط کشور برخوردها شدت می‌گیرد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسشی درباره گردش‌ مالی قاچاقچیان مواد مخدر گفت: یکی از کارهای ستاد پیگیری پرونده‌های قاچاقچیان عمده برای شناسایی بنیان‌های مالی این افراد است. ما نسبت به شناسایی اموال این افراد اقدام می کنیم تا بتوانیم به بنیان‌های مالی این قاچاقچیان ضربه وارد کنیم. خوشبختانه همکاری خوبی در این خصوص با قوه قضاییه وجود دارد و در پیگیری‌های ما بنیان‌های مالی این قاچاقچیان نیز پیگیری می‌شود البته معتقدیم که در برخی از موارد نیازمند اصلاح قوانین هستیم که در همین راستا رایزنی‌هایی نیز انجام داده‌ایم تا آنچه را که مد نظر است در قوانین داشته باشیم. آنچه که مدنظر ماست این است که قوانینی داشته باشیم تا بتوانیم به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان در سطح کلان ضربه جدی وارد کنیم.

مومنی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره پولشویی و نقش قاچاقچیان مواد مخدر در این تخلف اظهار کرد: این موارد جزء تخلفات اقتصادی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر آن هستند و ما هم در این زمینه کمک می‌کنیم.

وی اولویت دیگر ستاد مبارزه با مواد مخدر را مقابله با اعتیاد مواد مخدردر همه ابعاد برشمرد و گفت: هماهنگی‌ها و رایزنی‌های زیادی در تمام ابعاد انجام شده و انشاء الله با حضور و همراهی تمامی دستگاه‌ها در تمام نقاط کشور از دریا، کویر، مرز و .... برخورد ما با پدیده مواد مخدر شدت بیشتری خواهد گرفت.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گرچه اعتیاد خود یک آسیب محسوب می‌شود اما منجر به دیگر جرایم و آسیب ها می‌شود به طوری که علت وقوع ۵۵ درصد طلاق‌ها، مواد مخدر است. همچنین حدود ۷۰ درصد زندانیان به جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند که این عدد بسیار بالا است. علاوه بر آن ۳۰ درصد مبتلایان به اچ آی وی نیز از طریق تبعات مصرف اعتیاد به این بیماری مبتلا شده است و حدود ۳۰ درصد از جرایم یعنی از سرقت تا قتل نیز ریشه در مصرف مواد مخدر دارد.

گل اعتیادآور است

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره‌ی این ادعا که مصرف گل اعتادآور نیست گفت: برخی تصور می‌کنند که چون این ماده گیاهی است پس اعتیاد آور نیست. متاسفانه برخی از سود جویان نیز با همین شیوه جوانان و مصرف کنندگان را فریب می‌دهند در حالی که موارد گل بسیار بالاست و ضربه‌های روحی و جسمی زیادی به مصرف کنندگان وارد می‌کند که در این زمینه اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مومنی درباره خریدو فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز گفت: پلیس فتا اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده و ما نیز در توافقی که با فرمانده ناجا داشتیم این موارد را مورد توجه قرار دادیم. خوشبختانه سایت‌های بسیاری در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش مصرف مواد مخدر می‌کرد، مسدود شده که اگر هر خبری در این زمینه به دست ما برسد نسبت به انسداد و برخورد با آن اقدام خواهیم کرد.