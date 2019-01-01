«بدل» به جشنواره فیلم های ایرانی پراگ می رود/ حضور ۲۹ فیلم ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «بدل» به کارگردانی روناک جعفری به همراه ۲۸ فیلم ایرانی دیگر در هشتمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی پراگ حضور دارند.

۲۹ فیلم کوتاه، مستند و سینمایی در این جشنواره که مختص فیلم‌های ایرانی است به نمایش در می آیند.

در بخش فیلم کوتاه، فیلم‌های مثل بچه آدم به کارگردانی آرین وزیر دفتری، تاریکی به کارگردانی سعید جعفریان، دریای تلخ به کارگردانی فاطمه احمدی، عوارض خروج به کارگردانی محمد نجاریان، مارلون به کارگردانی درناز حاجیها، شب تولد به کارگردانی امید شمس، ولتاژ به کارگردانی سمیرا قهرمانی، محاق به کارگردانی علی درخشنده، وقت نهار به کارگردانی علیرضا قاسمی و بدل به کارگردانی روناک جعفری حضور دارند.

در بخش مستند در جستجوی فریده به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی، علی آقا به کارگردانی کامران حیدری، زنانی با گوشواره‌های باروتی به کارگردانی رضا فرهمند، دلبند به کارگردانی یاسر طالبی، قویتر از گلوله به کارگردانی مریم ابراهیمی و آنچه که نمی‌گوییم به کارگردانی علی راضی حاضرند.

در بخش سینمایی افسونگر به کارگردانی میلاد اعلامی، همچنان که میمردم به کارگردانی مصطفی سیاری، رضا به کارگردانی علیرضا معتمدی، خوک به کارگردانی مانی حقیقی، بدون تارخ، بدون امضا به کارگردانی وحید جلیلوند، هجوم به کارگردانی شهرام مکری، ایرو به کارگردانی هادی محقق، هندی و هرمز به کارگردانی عباس امینی، درساژ به کارگردانی پوریا بادکوبه، بمب یک عاشقانه به کارگردانی پیمان معادی و سه رخ به کارگردانی جعفر پناهی حضور دارند.

همچنین در بخش پیشگامان بید و باد و کیسه برنج هر ۲ به کارگردانی محمدعلی طالبی به نمایش درمی‌آیند.

هشتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ از ۱۵ تا ۲۶ ژانویه برابر با ۲۵ دی ماه تا ۶ بهمن ماه در سه شهر پراگ، برنو و باتیسلاوا جمهوری چک برگزار می‌شود و کاوه دانشمند مدیر هنری جشنواره است.