کشف انبارهای تازه قاچاق کتاب و اعلام سرانه تازه مطالعه در ایران

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: گزارش این هفته «یک هفته با کتاب» مانند دو هفته پیش ۱۶ خبر دارد. همچنین خبر بین‌المللی ندارد. این ۱۶ خبر، دربردارنده ۲ انتصاب، ۲ رونمایی پوستر و برگزاری ۲ جشن تولد و شب نویسنده هستند. باقی اخبار هم متفرقه و درباره دیگر رویدادهای حوزه کتاب و نشر در این هفته هستند.

هفته گذشته خبری مبنی بر پیدا کردن انبار یا کتابفروشی قاچاق نداشتیم اما این هفته یک خبر در این باره منتشر شد که در گزارش پیش رو مرور می‌شود. همچنین خبر مهم دیگری که با اتحادیه ناشران ارتباط پیدا می‌کرد، انصراف ۷ نامزد انتخابات هیئت مدیره این اتحادیه است که دیشب چهارشنبه منتشر شد. در ادامه گزارش هم خبرها به ترتیب میزان اهمیت و اولویت مرور می‌شوند.

در ادامه مشروح گزارش «یک هفته با کتاب» را از نظر می‌گذرانیم؛

کشف دو مرکز دیگر قاچاق کتاب در تهران

یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه کتاب در این هفته، کشف و پلمب دو مرکز جدید قاچاق کتاب در تهران بود. با همکاری کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، پلیس امنیت و دستگاه قضایی یک کتابفروشی و یک انبار غیرمجاز کتاب که حاوی کتاب‌های قاچاق بودند، شناسایی و پلمب شدند.

انصراف ۷ نامزد انتخابات اتحادیه ناشران

۷ نامزد چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران با ارسال نامه‌ای انصراف خود را از نامزدی در این انتخابات که به زودی برگزار می‌شود، اعلام کردند. مشروح متن این نامه که دیشب چهارشنبه منتشر شد، در خبرگزاری مهر قابل دسترسی و مطالعه است.

برگزاری نشست هم‌اندیشی دبیران استانی انجمن‌های ادبی

این خبر مربوط به هفته گذشته است اما چون گزارش آن این هفته منتشر شد، در گزارش خبرهای این هفته مرورش می‌کنیم. نشست هم‌اندیشی دبیران استانی انجمن‌های ادبی کشور با حضور محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی قزلی رئیس کارگروه اجرای آئین‌نامه امور انجمن‌های ادبی، اسماعیل امینی، فریبا یوسفی از اعضای کارگروه اعطای شناسه انجمن‌های ادبی و غلامرضا طریقی دبیر مجمع عمومی انجمن‌های ادبی کشور برگزار شد که در آن، دبیران استانی انجمن‌های ادبی به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.

آماده‌سازی کتابخانه مرکزی مشهد برای افتتاح

دومین جلسه کارگروه افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد دوشنبه ۱۰ دی، با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها، امین متولیان معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، اسماعیل شفاعی معاون مالی و اداری، مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد، محمد هادی ناصری مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل، امیر جهانگیری مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی نهاد، سیدباقر میرعبداللهی مدیرکل تأمین منابع، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی، اصغر گودرزی مدیرکل امور کتابخانه‌ها و مشارکت‌ها، عباس نعمتی مدیرکل حراست، لیلی هاشمی مدیرکل فناوری اطلاعات و سکینه‌خاتون مهدیان‌پور مشاور معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی برگزار شد.

در این جلسه، کتابخانه مذکور به نام امام خمینی (ره) نامگذاری شد.

اعلام میزان سرانه مطالعه در ایران

کاوه کیانی معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران در خبری که این هفته به نقل از او منتشر شد، گفت: سرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ١٥ ساله و بیش‌تر، در ماه به طور متوسط ٧ ساعت و ٤١ دقیقه بوده است که از این میزان، سرانه مطالعه قرآن و ادعیه ٣ساعت و ٧ دقیقه و سرانه سایر کتب غیردرسی ٤ ساعت و ٣٤ دقیقه بوده است.

انتصاب مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی

قادر آشنا که تا چندی پیش به عنوان سرپرست موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی معرفی شده بود، به عنوان مدیرعامل این موسسه منصوب شد. به این ترتیب، روز شنبه این هفته،‌ قادر آشنا با رأی اعضای هیئت‌امنای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به‌عنوان مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره این موسسه انتخاب شد.

انتصاب مدیرعامل جدید انتشارات سروش

طبق خبر دیگری که شنبه منتشر شد، ابراهیم شمشیری با حکم احمد شهریاری معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صدا و سیما، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتشارات سروش معرفی شد. پیش از این مجید بلالی مدیرعامل شرکت انتشارات سروش بود.

همچنین طی حکم دیگری میثم نیلی مدیرعامل فعلی مجمع ناشران انقلاب اسلامی نیز به سمت رئیس هیات مدیره شرکت انتشارات سروش منصوب شد.

برگزاری همایش مهر مولانا در کتابخانه ملی

هشتمین همایش «مهر مولانا» طی روزهای شنبه و یکشنبه این هفته در کتابخانه ملی برگزار شد. شامگاه یکشنبه نیز مراسم اختتامیه این همایش برگزار شد.

اهدای اسناد و کتاب‌های شهید مطهری به کتابخانه ملی

خبر دیگر از کتابخانه ملی این‌که، خانواده شهید مرتضی مطهری این هفته با حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، با اشرف بروجردی رئیس این سازمان، دیدار و گفتگو؛ و اسناد و کتاب‌های وی را به کتابخانه ملی اهدا کردند. در این دیدار مقرر شد اسناد، کتب و دست‌نویس‌های شهید آیت‌الله شهید مرتضی مطهری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا شود تا پس از مرمت، در آرشیو نگهداری شود.

آغاز محافل جشنواره شعر فجر

محافل سیزدهمین جشنواره شعر فجر دیروز چهارشنبه کنار مزار قیصر امین‌پور در گتوند خوزستان افتتاح شدند. شعرخوانی دبیران ادوار گذشته جشنواره فجر از جمله برنامه‌های این هم‌نشینی بود.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با برگزاری محافل دیگری در شهرهای کشورمان ادامه خواهد یافت و در نیمه بهمن‌ماه با معرفی برگزیدگان در سه بخش: شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر به کار خود پایان می‌دهد.

رونمایی از پوستر جشنواره شعر فجر

روز یکشنبه این هفته، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان از پوستر جشنواره شعر فجر رونمایی کرد.

رونمایی از پوستر پنجمین جایزه فرشته

پنجمین جایزه فرشته هم که سال آینده برگزار می‌شود، ضمن انتشار فراخوان خود، این هفته از پوستر خود رونمایی کرد.

برگزاری جشن تولد ضیاء موحد

جشن هفتادوششمین سال تولد ضیاءموحد با حضور جمعی از دوستان وی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

برگزاری شب نویسنده فلسطینی در تهران

مراسم شب غسان کنفانی نویسنده فلسطینی یکشنبه این هفته با همکاری نشریه بخارا و نشر روزبهان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. غلامرضا امامی، احمد مسجد جامعی و موسی بیدج سخنرانان این برنامه بودند.

تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه فیروزه

علی فریدونی مدیرکل اداره مجامع‌، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و دبیر جایزه فیروزه روز یکشنبه با اشاره به تمدید زمان ارسال آثار به این دوره از جشنواره گفت: چهارمین دوره جایزه فیروزه که با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود در دو بخش کالا و پژوهش به شناسایی، معرفی، تقدیر و حمایت از دستاوردها، تولیدات و کالاهای فرهنگی و ایده‌های خلاق با الگوی ایرانی ـ اسلامی می‌پردازد.

مهلت ارسال اثر به این جشنواره طبق خبری که منتشر شد، تا ۱۰ دی بود.

پایان مرحله اول داوری جایزه کتاب سال غزل

طبق خبری که سه‌شنبه این هفته منتشر شد، با اعلام فراخوان سومین دوره جایزه مستقل کتاب سال غزل با دبیری حامد ابراهیم‌پور ناشران و مولفان آثار خود را برای شرکت در این جشنواره ارسال کردند و پس از انجام داوری اولیه ۴۳ اثر برای مرحله دوم داوری انتخاب شدند.