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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

رئیس‌جمهوری آمریکا؛

سال ۲۰۱۹ برای مبتلایان به سندروم جنون ترامپ سالی فوق‌العاده است

سال ۲۰۱۹ برای مبتلایان به سندروم جنون ترامپ سالی فوق‌العاده است

رئیس‌جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد: سال ۲۰۱۹ برای مبتلایان به سندروم جنون ترامپ سالی فوق‌العاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: سال نو به همه مبارک؛ به نفرت‌ پراکن‌ ها و رسانه‌ های جعلی هم مبارک!

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: ۲۰۱۹ برای آنها که به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند سالی فوق‌ العاده خواهد بود. فقط آرام باشید و از گذر زمان لذت ببرید. برای کشورمان اتفاقات بزرگی در حال روی دادن هستند.

گفتنی است، عبارت «سندروم جنون ترامپ» ابداع طرفداران وی است؛ به این معنی که آن ها مدعی اند مخالفان ترامپ به اندازه‌ای از او نفرت دارند که هنگام شنیدن او منطق و عقلانیت‌شان را از دست می‌ دهند.

کد مطلب 4501849

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