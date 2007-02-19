رفع بخشی از مشکلات معیشتی مربیان آموزشگاههای رانندگی

معاون راهنمایی و رانندگی ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در حال بررسی و پیگیری مشکلات و نیازمندیهای مربیان آموزشگاه های رانندگی بوده و معتقدیم این قشر زحمتکش جامعه نیازمند پشتیبانی های همه جانبه از سوی دولت هستند.

سردار محمد رویانیان گفت: البته از مسئولان آموزشگاههای رانندگی و مربیان آن نیز انتظار داریم در اجرای رسالت سنگینی که بر عهده آنها قرار دارد ، جدی باشند ، آموزش دقیق و صحیح به هنرجویان داده و در گرفتن آزمون هیچ گونه قصوری نداشته باشند.

وی تصریح کرد: شرط اساسی ما برای رفع مشکلات این بخش، حفظ قداست و ارزشهای آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی است و اگر مربیان ما در این زمینه ضعیف برخورد کنند ، جان انسانها را به خطر انداخته اند.

رویانیان گفت: بزودی جلسه ای را با جمعی از مربیان آموزشگاههای رانندگی خواهیم داشت و تا آنجایی که در حیطه اختیارات و توان پلیس باشد ، مشکلات آنها را مرتفع خواهیم کرد.