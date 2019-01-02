فعالیت کارخانجات چین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، نتایج تحقیقات خصوصی شاخص کایچین (مدیران خرید تولیدکنندگان بازار پیامآی)، در مورد تولیدکنندگان چینی نشان داد که در ماه دسامبر، برای اولین بار در ۱۹ ماه اخیر، فعالیت کارخانجات چین کاهش یافته است.
در حالی که تحلیلگران و اقتصاددانان رویترز پیشبینی میکردند، پیامآی چین در ماه دسامبر به ۵۰.۱ واحد افت کند، نتایج تحقیقات خصوصی پیامآی کایچین هم نشان داد که این شاخص، تا ۴۹.۷ واحد پایین آمده است.
قرائت بالای ۵۰ واحد این شاخص، نشاندهنده رشد بوده، درحالیکه قرائت پایینتر از آن نشاندهنده انقباض است.
بررسی کایچین نشان داد که در ماه دسامبر، دو شاخص سفارشات جدید و سفارشات صادرات جدید، آب رفتهاند.
ژنگشنگ ژونگ، مدیر تحلیلهای اقتصاد کلان در گروه سیایبیام، که زیرمجموعه کایچین است، نوشت: این نشان میدهد تقاضای خارجی به علت اختلافات تجاری بین آمریکا و چین کمتر از انتظار است، در حالی که تقاضای داخلی بیشتر تضعیف شده است.
ژونگ اضافه کرد: به نظر میرسد احتمال این که اقتصاد چین تحت فشار رو به پایین بیشتری قرار بگیرد، افزایش یافته است.
پیامآی رسمی تولید چین هم که در روز دوشنبه منتشر شده بود نشان میداد در مه دسامبر، برای اولین بار در بیش از ۲ سال اخیر، فعالیت کارخانجات چین کند شده است و شاخص آن به کمتر از ۵۰ واحد افت کرده است.
تحقیقات خصوصی کایچین بر شرکتهای کوچک و متوسط تمرکز دارد، در حالی که شاخص رسمی پیامآی به شرکتهای بزرگ و دولتی تمرکز دارد.
ویشنو وارتان، رئیس اقتصاد و استراتژی در بانک میزوهو، میگوید: با توجه به این که پیامآی تولیدکنندگان چینی معمولا قبل از تعطیلات سال جدید چینی (که در ۲۰۱۹ از ۵ فوریه شروع میشود) افت میکند، این افت به خصوص در این بخش، میتواند از آنچه انتظار میرود شدیدتر باشد.
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