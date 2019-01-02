آمریکا و اسرائیل رسما از یونسکو خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون ملی یونسکو، خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو از حدود یک سال قبل در دستور کار این دو قرار داشته و تنها در این تاریخ با پیش رفتن امور اداری آن، رسمی شد. در واقع ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تصمیمات خودشان را سال ۲۰۱۷ اعلام کردند. اما طبق اساسنامه یونسکو، خروج در پایان سال بعد اجرایی می‌شود.

ایالات متحده گفته بود برای اینکه در یونسکو باقی بماند، خواستار تغییرات بنیادین در این سازمان، مخصوصا برنامه «میراث جهانی» آن است که بعضا اماکن مقدس در اراضی اشغالی را برخلاف خواسته و فشارهای صهیونیست‌ها، میراث اسلامی و فلسطینی نامیده است.

رژیم صهیونیستی نیز طی سال‌های اخیر به دلیل قطعنامه‌های متعدد یونسکو در حمایت از فلسطینی‌ها و محکومیت اشغالگری اسرائیل، از این سازمان خشمگین بود و بارها تلاش می‌کرد با تهدید یا تطمیع، کشورهای عضو را از رای دادن علیه خود باز دارد.

زمانی که یونسکو اولین نهاد سازمان ملل متحد شد که فلسطین را به عنوان یک عضو کامل در سال ۲۰۱۱ پذیرفت، دولت اوباما به سرعت پرداخت مبالغ سالانه خود را که مبلغی حدود ۲۲ درصد کل بودجه این سازمان می‌شد، متوقف کرد.

براساس یک قانون ملی، ایالات متحده قادر است اعتبارات آژانس‌های سازمان ملل متحد را که فلسطین را به عنوان عضو کامل به رسمیت می‌شناسند، قطع کند. در همین راستا اسرائیل هم پرداخت‌های خود را متوقف کرد. از این‌رو کارشناسان معتقدند که خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو تاثیر اقتصادی چندان مهمی روی این سازمان نمی‌گذارد؛ زیرا یونسکو از سال ۲۰۱۱ به‌دلیل انتخاب فلسطین به عنوان یک عضو دائم، که به مذاق صهیونیست‌ها خوش نیامد، با کاهش بودجه از سوی واشنگتن و تل‌آویو مواجه شده بود.

البته وزارت خارجه آمریکا به دلیل تعطیلی ده روزه دولت فدرال هنوز نتوانسته در این باره بیانیه‌ای صادر کند.