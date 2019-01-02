افزایش ۶ درصدی مصرف گاز در اردبیل/۱.۹ میلیارد مترمکعب مصرف ۹ماهه

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی تامین گاز استان اردبیل در فصل زمستان تصریح کرد: استان اردبیل در بخش خانگی و صنعتی با حدود ۴۵ میلیون متر مکعب افزایش مصرف گاز همراه گردیده و در نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل نیز با حدود ۶۰ میلیون متر مکعب رشد مصرف مواجه شده است.

به گفته وی توجه به رعایت نکات ایمنی و افزایش صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی ضروری بوده و شهروندان باید به این نکات توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل یادآور شد: دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و با توجه به ضخیم‌سازی پرده‌ها، بهره‌گیری از وسایل گازسوز استاندارد و استفاده از لباس‌های گرم در کاهش میزان مصرف گاز مفید واقع خواهد شد.

خدایی ادامه داد: از ابتدای سال جاری بیش از ۱.۹ میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که به دلیل ورود سامانه‌های ناپایدار جوی و کاهش دما میزان مصرف گاز در روزهای اخیر با افزایش مواجه شده است.

وی به بهره‌مندی ۴۵۰ هزار مشترک گاز طبیعی در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: این شرکت برای خدمات‌رسانی مطلوب و مورد انتظار به شهروندان از تمامی ابزارها و امکانات موجود بهره خواهد گرفت.