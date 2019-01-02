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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۵

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل خبر داد؛

افزایش ۶ درصدی مصرف گاز در اردبیل/۱.۹ میلیارد مترمکعب مصرف ۹ماهه

افزایش ۶ درصدی مصرف گاز در اردبیل/۱.۹ میلیارد مترمکعب مصرف ۹ماهه

اردبیل - مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: میزان مصرف گاز طبیعی در استان اردبیل نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از افزایش شش درصدی خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی تامین گاز استان اردبیل در فصل زمستان تصریح کرد: استان اردبیل در بخش خانگی و صنعتی با حدود ۴۵ میلیون متر مکعب افزایش مصرف گاز همراه گردیده و در نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل نیز با حدود ۶۰ میلیون متر مکعب رشد مصرف مواجه شده است.

به گفته وی توجه به رعایت نکات ایمنی و افزایش صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی ضروری بوده و شهروندان باید به این نکات توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل یادآور شد: دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و با توجه به ضخیم‌سازی پرده‌ها، بهره‌گیری از وسایل گازسوز استاندارد و استفاده از لباس‌های گرم در کاهش میزان مصرف گاز مفید واقع خواهد شد.

خدایی ادامه داد: از ابتدای سال جاری بیش از ۱.۹ میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که به دلیل ورود سامانه‌های ناپایدار جوی و کاهش دما میزان مصرف گاز در روزهای اخیر با افزایش مواجه شده است.

وی به بهره‌مندی ۴۵۰ هزار مشترک گاز طبیعی در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: این شرکت برای خدمات‌رسانی مطلوب و مورد انتظار به شهروندان از تمامی ابزارها و امکانات موجود بهره خواهد گرفت.

کد مطلب 4502615
محمد میرزایی ناطق

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