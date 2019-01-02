۴۵۰ نفر در مراکز داوری استان فارس مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش استانی مدیریت فرآیند داوری افزود: راه اندازی کانون داوران در فارس به زودی انجام می شود هرچند که تاکنون ۸۰۰ نفر در ۲۵۰ دوره مقدماتی و تکمیلی داوری شرکت و گواهی نیز دریافت کردند و۴۵۰ نفر نیز در۹۰ مرکز داوری مشغول به فعالیت هستند.

وی اشاره به اجرای داوری در مجموعه اصناف فارس، بیان کرد: با توجه به پیشرفت و توسعه داوری در استان نیازمند نظام مند شدن و نظارت مناسب در این حوزه هستیم و به همین دلیل الکترونیکی شدن سامانه داوری با جدیت دنبال شد تا نظارت بر آن تسهیل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به استفاده داوران از این سامانه و تشکیل جلسات کارشناسی نیز گفت: مهمترین فعالیت‌ های این سامانه نظارت دقیق بر فعالیت داوری ها است، بنابراین با طراحی فرم های متحد الشکلی برای تشریفات ضروری به کنترل توسط این سامانه انسحام بخشیدیم.

رحمانیان در خصوص رونمایی سامانه هوشمند الکترونیکی مدیریت پرونده های داوری و کتاب شرحی بر نهاد داوری در این همایش و تأکید بر لزوم تصویب لایحه جامع داوری، گفت: باید با اصلاح قانون در سطح ملی و بازنگری در تعرفه های داوری در پرونده های دعاوی ورود کرد و دستگاه هایی مثل بیمه ها و بانک ها که ورودی های زیادی برای دستگاه قضایی دارند در سیستم داوری بررسی و رسیدگی شوند.