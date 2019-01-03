۱۴ واحد پرورش شتر شیری در سیستان و بلوچستان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، حسین سرابندی اظهار داشت: باتوجه به ظرفیت بالای سیستان و بلوچستان در پرورش شتر و وجود نیمی از شتر کشور در این استان برنامه توسعه پرورش شتر خصوصا پرورش شتر شیری را در دستور کار خود قرار داده و از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ واحدسنتی پرورش شتر شیری با ظرفیت ۲۸۰۰ نفر شتر در استان راه اندازی شده است.

وی افزود: با ایجاد ظرفیت های جدید و افزایش تولید شیر و گوشت شتر به روش های نیمه صنعتی شرایط ایجاد واحدهای کاملا صنعتی با تجهیز شیردوش و شیر سرد کن و با تکیه بر واردات شترهای پر تولید شیری فراهم شده و همچنین زمینه فرآوری و بسته بندی شیر و گوشت شتر بیش از پیش مشهود شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به جمعیت ۷۵ هزارنفری شتر در سیستان وبلوچستان بیان داشت: در حال حاضر ۵۳ واحد پرورش شتر شیری کوچک روستایی با ظرفیت ۹۰۰ نفر شتر، ۵ واحد پرواربندی صنعتی شتر و۱۳واحد پرواربندی کوچک روستایی با ظرفیت ۱۱۰۰ نفر شتر مشغول فعالیت هستند.