به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد یزدی امروز در یازدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه و علمای بلاد که در پژوهشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با انتقاد از استدلال برخیها در مورد استقلال حوزه اظهار داشت: برخیها استقلال حوزه را به این میدانند که حوزههای علمیه باید فقط به بحثهای علمی بپردازد و به نظام اسلامی توجه نکند.
وی با ابراز تاسف از مطرح کردن این تفکر در برخی مراکز حوزوی به صورت پنهانی، تصریح کرد: این افراد با حوزه انقلابی مشکل دارند و داعیه بازگشت به حوزه علمیه پیش از انقلاب را دارند.
آیتالله یزدی با بیان این که حوزه علمیه و نظام اسلامی از یکدیگر جدا نیستند گفت: کسانی که به جدایی حوزه و نظام اسلامی معتقد هستند، در واقع معتقدان به جدایی دین از سیاست هستند.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین در مورد پیشرفتهای نظام اسلامی گفت: در این ۴۰ سال به اندازه ۴۰۰ سال پیشرفت کردهایم.
وی تصریح کرد: وجود حوزه انقلابی اهمیت بسیاری دارد و در اجلاسیه جامعه مدرسین باید برای حفظ حوزه انقلابی و ارتباط آن با نظام اسلامی راهکارهایی ارائه شود.
آیتالله یزدی توجه به مسائل نظام اسلامی و مسائل متناسب با نیازهای روز جامعه را از ویژگیهای حوزه انقلابی برشمرد و افزود: برخی مدارس علمیه به حوزه انقلابی توجه و تولیدات خوبی دارند. در مقابل، مدارسی هستند که کاری به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ندارند و دنبال برگرداندن حوزه علمیه به شرایط قبل از انقلاب هستند.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین تصریح کرد: باید اصول مسلم اسلام و انقلاب اسلامی را نگه داشت و در عین حال به نیازمندیهای جامعه توجه داشت.
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