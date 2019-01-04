نگاهی به کتاب «جایگاه انسان در نظام آفرینش»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ارزشمند جایگاه انسان در نظام آفرینش در ۳۱۱ صفحه و دارای ۳۳ عنوان اصلی و بیش از ۱۵۰ موضوع فرعی است که مطالب خواندنی را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهد.

مدیر نشر دارالعرفان با اشاره به عناوین اصلی این کتاب سترگ افزود: «توبه، راه بازگشت انسان گناهکار»، « لزوم بی‌اعتنایی انسان به بعد حیوانی نفس»، «ظرفیت وجودی انسان و کنترل زبان»،« رحمت خاص پروردگار نسبت به انسان‌های مومن در دنیا،»«انسان، معراج تمام موجودات»، «شکر نعمت؛ شرط انسانیّت»، «اثرپذیری انسان از اخلاق حسنه»،« انسان در بازار دنیا»،«انسان مسافر وادی حق»، «عبودیّت منتهای کمال انسان»، « نورانیّت انسان مؤمن»، « لزوم توجه انسان به نورانیّت نعمت‌های الهی»، «جایگاه عقل در وجود انسان» از جمله برخی از عناوین اصلی کتاب است.

سیدمحمدجواد آصف آگاه ادامه داد: «انسان، مسافر وادی حق»، «تفاوت قلب انسان بصیر با اعمی»، «شناخت انسان بصیر و اعمی»، « مقام ذاتی انسان بصیر»، «بهره‌برداری صحیح انسان از استعدادها»، «انسان در مسیر علم و هدایت»، « استعدادهای نهفته در وجود انسان»، «برتری انسان بر تمامی موجودات آفرینش»، «انسان، صراط مستقیم حق»، «شاهد بودن انسان»، «انسان خلاصۀ لوح محفوظ»، «تجلّی نظام آفرینش در وجود انسان»، «حکمت و اسرار در خلقت انسان»، «شناخت پروردگار در سایه شناخت خویشتن»، «ارزش انسان از دیدگاه امیر مؤمنان(ع)»، «عظمت شخصیت انسان در معارف اهل بیت(ع)»، « گسترۀ ارزش انسان»، «انسان، یگانه گوهر هستی»، «مقام خلیفة اللّهی انسان در قرآن کریم» و« برتری خلقت انسان بر سایر مخلوقات در قرآن کریم» از دیگر عناوین خواندنی این اثر ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات دیگر این کتاب اشاره کرد و گفت:«ارزش انسان از دیدگاه قرآن»، «تفاوت فرشتگان با انسان»، «رشد و علوّ مرتبه یک مسیحی در دامنِ انسان کامل»، «حالت احتضار آخوند ملاعباس تربتی»، « مقام خلیفة اللّهی انسان در قرآن کریم»، «انسان، گل سرسبد آفرینش»، «سکوت، عبادتی ارزشمند»، «سقوط انسانها»، «هدایتِ بعداز هدایت»، «برتری انسان بر ملائکه»، «ارزش معرفت نفس»، «عجایب خلقت انسان»، «حکمت الهی در ساختمان انسان» از جمله عناوین دیگر این کتاب است.