انسان چگونه می تواند به مقامی بالاتر از مقام ملائک برسد؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ حسین حسین انصاریان همزمان را دهه سوم ماه محرم در حسینیه هدایت به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: یک مسأله بسیار مهم در رابطه با انسان باید بیان شود درباره حکیم بودن پروردگار است.

وی افزود: ما اگر از طریق قرآن و روایات حکیم بودن حضرت حق را با قلب و عمق جانمان حس و دریافت کنیم راه همه شبهات و اشکالات نسبت به پروردگار، آفرینش و انسان بسته می‌شود در همین حین آدمی نسبت به خداوند یک آرامش عجیبی پیدا و نسبت به آفرینش و جریانات آفرینش یک اطمینان خاطر کسب می‌کند همچنین در زمینه خود نیز به یک یقین صددرصدی دست می‌یابد که هر رقمی را پروردگار برای ظاهر و باطن انسان و مسؤولیت‌ها و تکالیف او در دنیا تعیین کرده است یک حالت رضایت کامل به انسان دست می‌دهد.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: به عبارت دیگر نسبت به پروردگار، جهان و خود راحت تر زندگی می‌کند و ایرادی به نظرش نمی‌رسد و دچار چون و چرای منحرف کننده نمی‌شود چون باز به حکمت پروردگار می‌رسد چرا که همه آفرینش میوه حکمت اللهی است.

انصاریان با استناد به دعای زیارت امین الله تصریح کرد: دعاهایی که امام سجاد (ع) کنار قبر مطهر امام علی دارند و به صورت زیارت نامه عنوان بندی شده و از آن به عنوان زیارت امین الله یاد می‌شود خواندن، یافتن و درک کردن مضامین آن بسیار مهم است.

وی افزود: فرازهایی که بعد از سلام بیان می‌شود همه درخواست‌های انسان از خداوند برای دنیا و آخرت است اولین درخواست این است اَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِی مُطْمَئِنَّهً بِقَدَرِک؛ این مقام بسیاری است که انسان به تمام اندازه گیری های خدا در خلقت درباره خودش در آرامش کامل باشد این امر در گرو درک حکیم بودن خداوند است.

این کارشناس مذهبی اضافه کرد: همچنین در فرازی دیگر آمده راضِیَةََ بِقَضائِک دل مرا نسبت به هر حکمی که در این عالم داری شاد کن و یک دل بی اضطراب و بی دغدغه عنایت کن؛ انسان اگر حکیم بودن خداوند را لمس نکند هزاران چون و چرا می‌سازد و در این چون و چرا سازی توجیه‌های ابلیسی هم خواهد آورد تا بتواند خود را توجیه کند. برای مثال می‌گوید من برای چه نماز بخوانم در حالی که خداوند نیاز به نماز من ندارد و در این هنگام این فرد به سوی غنی بودن پروردگار می‌رود تا از این طریق آن را چماق کند و به سر نماز بکوبد. انسان‌هایی که نادان به حقایق هستند چنین رفتار می‌کنند. این چون و چراها برای کسانی که جهل به حکمت الهی دارند پیش می‌آید.

انصاریان درباره فرشتگان خاطرنشان کرد: امیر مؤمنان درباره دانش فرشتگان می‌فرمایند ملائک عقل محض هستند، پروردگار حیوانات را خلق کرد و ترکیب وجودی آنها اشتهای محض قرار داد و انسان را خلق کرد که ترکیب وجودی اش عقل و اشتها است. اگر کسی عقلش بر اشتهایش غلبه کند و اشتهایش غلام حلقه به گوش عقل باشد مقامش بالاتر از ملائکه می‌شود و اگر کسی اشتها را بر عقل غلبه دهد پایین‌تر از حیوان خواهد بود.

وی با بیان اینکه خداوند به انسان علم اسماً آموخت، اظهار داشت: خداوند می‌فرماید ما به انسان علم اسماً را آموختیم؛ فرشتگان درست است که علم محض هستند اما وقتی خداوند به آنان دستور داد که به انسان سجده کنند می‌دانستند که همه علم را نمی‌دانند و همه علمی که دارند علومی است که خداوند به آنها آموزش داده است و برای همین فرمان الهی را اطاعت کردند و این کمال فروتنی بود چرا که می‌دانستند هیچ چیزی از خود ندارند؛ این شاخصه بیانگر معرفت به حکمت الهی داشتن است. اما ابلیس به حکمت الهی توجه نکرد و فرمان الهی را به جای نیاورد و یکی از پلیدترین رذائل اخلاقی را که کبر بود را رو کرد و گفت من به انسان که از خاک بی ارزش خلق شده سجده نمی‌کنم.

این کارشناس مذهبی در پایان خاطرنشان کرد: هر کسی باطنش از حقایق و معرفت پر نباشد انسان ضرر دار و ضرر رسانی است و انسان‌هایی که باطنی غنی دارند نه زیان می‌بینند و نه به کسی زیان می‌رسانند.