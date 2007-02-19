دیپلماسی بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل مارگلوف که از 19 تا 21 فوریه به تهران سفر خواهد کرد درباره دیدارخود در گفتگو با اینترفکس گفت :" من در نظر دارم با وزیر امور خارجه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و دیگر مقامات این کشور دیدار کنم ".



وی افزود : "نگرش جهان درباره ایران امروزه همچنان ادامه دارد. برنامه هسته ای غیرشفاف، تحریمهای تلافی جویانه غرب، درک ناقص از نقش ایران درحل و فصل مسئله عراق، اظهارات تند ضد اسرائیلی سیاستمداران خاص ایرانی و همچنین هتک حرمت به{حضرت} محمد (ص) پیامبر تنها قسمتی از مشکلاتی هستند که تاثیر منفی بر وضعیتی دارد که هم اکنون بغرنج شده است ".



این سناتور روسی خاطر نشان کرد : "تمامی این عوامل ایران را فراتر از مدار سیستم فعلی روابط بین الملل قرارمی دهد، خشم متقابل را بر می انگیزد و وضعیت درایران و کشورهای همسایه را وخیم تر می کند که قابل قبول نیست ".



میخائیل مارگلوف بیان داشت : روسیه ، ایران را به عنوان شریک معتبر و قدیمی خود قلمداد می کند و معتقداست که تنها ازطریق تلاشهای مشترک، طرفها می توانند بسیاری از مسائل منطقه ای در منطقه دریای خزر، آسیای میانه، فرا قفقاز ،افغانستان، عراق و همچنین مسائل مربوط به تروریسم بین المللی و تجارت مواد مخدر را حل و فصل کنند .



وی افزود : روابط دو جانبه ما یک مولفه مهم در یک سیستم حیاتی برای ثبات منطقه ای در تمامی آسیای میانه هستند. با درنظر گرفتن نقشی که تماسهای بین پارلمانی در ارتقاء روابط ایران و روسیه دراین زمان سرنوشت ساز در منطقه ایفاء می کند، به دقت درحال انجام است و مهم است که این تماسها تشدید شود .



رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه اظهارداشت : نمونه های لیبی و کره شمالی نشان می دهد که حتی پیچیده ترین مشکلات هسته ای می تواند از طریق دیپلماسی حل و فصل گردد، اما برای انجام چنین کاری، نیازمند یک سیستم پیشرفته تماسهای دیپلماتیک، توافقنامه ها و روابط اقتصادی هستیم .

وی گفت که روسیه و ایران یک پتانسیل بزرگ دراین رابطه هستند .