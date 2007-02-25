ترویج وهابیت در بالکان / FULE به جایFUEL / شب عید و بی توجهی به تهدیدات/ توزیع شبنامه در شهرهای آذری / کشف قاچاق جدید/ حمایت از منزل مشیرالدوله و...

گفته می شود...

* فعالیت عربستان برای ترویج و گسترش وهابیت و مقابله با اقدامات نهادهای فرهنگی کشورمان در بوسنی وهرزگوین چشمگیر شده است؛ یک مسجد که از مراکز اصلی تبلیغ وهابیت دربالکان است، پس از عید قربان به فعالیت های خود ابعاد تازه ای بخشیده و اخیرا پایگاه اینترنتی وهابیون در این منطقه، ضمن تشکیک در مسلمانی شیعیان دنیا، با اشاره به فعالیت مراکز فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین، کشورمان را به دخالت در مسائل داخلی آن کشور با هدف "صدور انقلاب اسلامی" متهم کرد.

* شبکه تلویزیونی "سی ان ان" اخیرا هنگام پخش گزارشی از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی، چندین مرتبه تصاویری از‌یکی از مراکزتاسیسات غنی سازی اورانیوم را پخش کرد که بشکه ای را نشان می دهد که کلمه FUEL به معنای سوخت، FULE حک شده بود؛ جالب آنکه پیش از این نیز، در تیتراژ نماهنگ تبلیغاتی تاسیسات UCF اصفهان، از واژه TANK به جای THANK استفاده شده بود .به نظر می رسد دقت بیشتر در چنین مراکز و اقداماتی ضروری است.

* دکتر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری شایعه جایگزینی خود به جای دکتر علی لاریجانی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرده است. برخی رسانه های غیر رسمی به چنین شایعه ای دامن زده اند.

* رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به ترکیه به هنگام گفتگو با شبکه NTV ترکیه ، در پاسخ به مجری برنامه که خواستار حمایت ایران از عملیات نظامی ترک ها علیه سازمان پ. ک. ک در شمال عراق شد، خاطر نشان کرد "دفاع از تمامیت ارضی حق همه ملت هاست اما در شرایط فعلی که اوضاع عراق آشفته است، نباید با تحریک نظامی اوضاع منطقه را آشفته تر کنیم".

* یک روزنامه آمریکایی از بی توجهی ملت ایران به تهدیدات و جنگ روانی رسانه های غربی در خصوص حمله به تاسیسات اتمی کشورمان انتقاد کرد؛ در این گزارش که به جای بحران هسته ای ، نوروز را دلمشغولی ایرانیان دانسته است، با اشاره به گرم بودن بازار خرید و فروش در آستانه عید نوروز، سعی شده بی توجهی مردم ایران به جنگ روانی غربی ها با برخی مشکلات اقتصادی از جمله گرانی های احتمالی آینده ربط داده شود.

* حجت الاسلام (ج) از روحانیون جانبازسیرجانی که به افشاگری در خصوص زمین خواری در این شهرستان از جمله ‌تصاحب غیر قانونی 1500 هکتار از اراضی متعلق به بیت المال پرداخته بود، به جرم تشویش اذهان عمومی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد . این مساله اعتراضات گسترده مردم منطقه و تشکل های عدالتخواه را در پی داشته است.

* ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اسامی 9 مفسد اقتصادی که حکم قضایی آنها به اتهام قاچاق و رشوه خواری صادر شده را جهت اطلاع افکار عمومی تهیه کرده که در میان آنها نام شهرام جزایری عرب، عباس تقی زاده سرکرده باند قاچاق فرودگاه پیام و محمدرضا حکمی رئیس وقت گمرک جنوب به چشم می خورد.

* قطع پاداش آخرسال وکاهش اضافه کارکارکنان نهاد قانونگذاری سبب بروز نارضایتی و افت کیفیت کار آنها شده که این مسئله با توجه به اهمیت جایگاه قوه مقننه در کشور، مطلوب نیست و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

* برخی گروه های پان ترکیست در راستای فعالیت های جدایی طلبانه خود، با توزیع شب نامه در شهرهای آذری نشین کشور، خواستار ایجاد اغتشاش در روز دوم اسنفد (روز جهانی زبان مادری) شده بودند که با بی توجهی عمومی مواجه شد ؛ بررسی ها نشان می دهد برخی کشورهای بیگانه پشت پرده این اقدام قرار داشتند .

* شورای تامین یکی ازاستانها، فروش سیب زمینی مازاد توسط کشاورزان این استان به سایر نقاط کشور را "قاچاق" محسوب و اعلام کرد محصولاتی که بر خلاف مصوبه این شورا فروخته می شوند، در صورت کشف از طریق مزایده عرضه خواهند شد.

* درپی محرومیت باشگاه استقلال ازحضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، احتمال برکناری مدیر عامل این باشگاه قوت گرفته و دبیر سابق هیات دولت و رئیس سازمان تربیت بدنی تلاش می کنند تا هر یک فرد مورد نظر خود را جانشین نجف نژاد نمایند.

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار یا تجدید چاپ برخی کتب دارای محتوای غیر اخلاقی را صادر نکرده است اما دست اندرکاران نشر این کتاب ها، با ارائه درخواست مجوز از ادارات ارشاد شهرستان ها به خصوص شهرهای مذهبی مشهد و قم موفق شده اند مجوز نشر کتاب خود را دریافت نمایند.

* حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرونده تخلفات یکی از مدیران کل این وزارتخانه در زمینه صدور مجوزهای مربوط به حوزه ... را در دست بررسی و پیگیری قرار داده است.

* جمعی از فعالان فرهنگی اصولگرا درادامه همکاری خود با هیات تحقیق وتفحص مجلس هفتم از وزارت ارشاد دولت‌ اصلاحات ، گزارشاتی در خصوص عملکرد این وزارتخانه در دولت نهم در حوزه های مختلف از جمله جشنواره های فیلم و تئاتر، نشر و موسیقی تهیه و تنظیم کرده است.

* در پی ادعای مالکیت منزل تاریخی مشیرالدوله نخست وزیر ایران در زمان جنگ جهانی دوم توسط فردی به نام (ع) و تخریب مکان مذکور توسط این فرد، کمیته ای توسط دلسوزان میراث فرهنگی برای حفظ و حراست از آثار ملی دوره مشروطه تشکیل شد و شهرداری تهران به درخواست این کمیته دستور توقف عملیات عمرانی و تحقیق درباره مالکیت منزل مشیرالدوله را صادر کرده است.