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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۰

چرخش احکام در آموزش و پرورش/تغییرات ساختاری آغاز شد

چرخش احکام در آموزش و پرورش/تغییرات ساختاری آغاز شد

وزیر آموزش و پرورش در احکامی جداگانه طی چند روز گذشته ۵ مدیر جدید این وزارتخانه را منصوب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته وزیر آموزش و پرورش طی احکامی مشاور و دستیار ارشد، سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی، مدیرکل حقوقی و املاک، مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری این وزارتخانه را مشخص کرد که برخی از این افراد در پست های دیگری مشغول به فعالیت بودند و باید منتظر ماند تا روزهای آتی برای افراد دیگر نیز حکم هایی صادر شود. با این حال به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش تغییرات ساختاری در وزارتخانه آموزش و پرورش را که از مدت ها قبل سخنش در میان بود را کلید زده است. 

طی این احکام جدید شاپور محمدزاده، که پیش از این مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش بود به عنوان مشاور و دستیار ارشد وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. 

امیرعلی نعمت‌الهی به عنوان قائم‌مقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی منصوب شد تا یک ادغام ساختاری در این وزارتخانه رقم بخورد. 

هم‌چنین منصور اردستانی به عنوان مدیرکل حقوقی و املاک آموزش و پرورش منصوب شد. او که پیشتر مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بود جای خود را به بهروز امیدی داد و امیدی که نیز پیشتر مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بود جای خود را به بیات سلطانی داد که البته سلطانی به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی شده است.

نعمت الهی که پیش از این معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بود نیز با گرفتن حکم جدید باید به زودی این سمت را تحویل دهد و فرد دیگری برای این سمت مهم وزارتخانه پست بگیرد.

کد مطلب 4504936

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