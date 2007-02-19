بلر و المالکی اوضاع سیاسی و امنیتی عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی خبری "صوت العراق"، "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در تماس تلفنی با "نوری المالکی" به تبادل نظر درباره تحولات سیاسی و امنیتی عراق پرداخت.

دوطرف همچنین تلاش ها برای برقراری آشتی ملی درعراق و آینده حضور نیروهای انگلیسی دراستان بصره و همچنین مقدمات برای تحویل پرونده امنیتی به نیروهای عراقی را بررسی کردند.

نخست وزیرعراق نیز بر عزم خود برای اجرای طرح امنیتی جدید بغداد موسوم به "اعمال حاکمیت قانون" تاکید کرد.

بلردیروز درتضاد با مسئولیت این کشور به عنوان اشغالگر عراق اعلام کرده بود که نیروهای انگلیسی و آمریکایی مسئول خشونت های طائفه ای درعراق نیستند.

وی با خودداری از ارائه تفسیری درباره برخی اطلاعات مطبوعاتی درخصوص آماده شدن انگلیس برای کاهش نیمی از نیروهای خود درعراق تا ماه مه آینده گفته بود : نیروهای خود را به صورت تدریجی کاهش خواهیم داد تا عراقی ها بتوانند امنیت شهر بصره را تضمین کنند.