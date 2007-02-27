یریک اوتنبایف در حاشیه بازدید از طرح ها و مراکز اقتصادی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری، این همکاریها را رو به گسترش خواند و افزود: اکنون همکاریهای مختلف بین استان مازندران و استانهای قزاقستان برقرار شده است.
وی بندر امیرآباد بهشهر را یکی از مراکز مهم و مورد هدف قزاقستان برای توسعه همکاریهای دو کشور بیان کرد و گفت: هم اکنون از طریق بندر امیر آباد بهشهر سالانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت به ایران صادر می شود.
سفیر قزاقستان ابراز امیدواری کرد با ساخت پالایشگاه مازندران، این همکاریها در زمینه های مختلف خصوصا در زمینه صادرات نفت به ایران افزایش یابد.
یریک اوتنبایف همچنین از پیشرفت فیزیکی مراحل ساخت سیلوی مشترک گندم با همکاری ایران و قزاقستان در بندر امیرآباد مازندران خبر داد و افزود: این سیلو سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی شرایط و امکان سرمایه گذاری برای تجار و بازرگانان ایرانی درقزاقستان را ایده آل خواند و تصریح کرد: قزاقستان از سرمایه گذاری و تجارب بازرگانان و تجار ایرانی در همه زمینه ها استقبال می کند.
سفیر قزاقستان در ایران از سفر آینده نظربایف رئیس جمهور کشورش برای توسعه همکاریها به ایران خبر داد و گفت: در بعد اقتصادی این سفر قصد داریم شورای تجاری دو کشور را راه اندازی کنیم.
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