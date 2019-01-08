اسامی فرآورده های آرایشی و بهداشتی تقلبی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر پیگیری و نظارت اداره کل فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، کرم ضدآفتاب شترمرغ ostrich sunblock cream spf ۶۰ با نام تجاری «HUDABEAUTY»، خشاب اپیلاسیون wax با نام تجاری «SUN SHILA»، پد لاک پاکن nail polish remover با نام تجاری «مهتاب»، انواع فرآورده های کاشت ناخن (پودر، ...) با نام تجاری «bello »، دستمال کاغذی با نام تجاری «هیرو»، محلول رویش دهنده موی سر و سیاه کننده سفیدی مو hair care tonic با نام تجاری «DANHOOR» در سطح عرضه فاقد هرگونه پروانه بهداشتی است.

این محصولات شامل نام تجاری با دیکته ذکر شده است و مواردی که دارای پیشوند و پسوند باشد، مشمول نمی شود.

توصیه می شود هنگام خرید کالاهای سلامت محور، اصالت محصول مورد نظر با یکی از روش های ارسال کد UID به شماره پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲، استفاده از اپلیکیشن TTAK و یا مراجعه به سامانه الکترونیکی www.ttac.ir استعلام و از سلامت آن اطمینان حاصل شود.