به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین اختتامیه نخستین دور گفت‌وگوی دینی ایران و فرانسه، حجت‌الاسلام حسن اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، سخنرانی خود را با موضوع «شگفتی» ارایه داد و آن گفت: شگفتی دارای ۶ شاخصه است که شامل قضاوت، گشودگی، انفعال، تجربه عظمت، احترام به موضوعات شگفت‌آور و تواضع، می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه با مشاهده طبیعت و محیط زیست می‌توانیم حس شگفتی را تجربه کنیم، گفت: کسی که تجربه شگفتی را از سر نگذرانده باشد، نمی‌تواند برای محیط زیست احترام قائل شود. همچنین کسانی که تجربه شگفتی را از سر می‌گذرانند، متواضع می‌شوند و نگاه مادی به محیط زیست و منابع آن ندارند.

احمدرضا توحیدی، عضو هیأت علمی گروه حقوق و بین‌الملل دانشگاه قم هم در سخنرانی خود در این مراسم به شرح اقدامات تروریستی گروه‌های افراطی و شبه دینی در خصوص تخریب محیط زیست پرداخت.

توحیدی همچنین فعالیت‌های برخی دولت‌های دیکتاتور و نیز دولت‌هایی که به عضویت معاهده‌های مروبط به حفظ و نگهداری منابع آبی نپیوسته‌اند (سدسازی‌هایی که مضرات آن برای کشورهای همسایه است)، را دلیلی برای تخریب محیط زیست منطقه و رشد فزاینده پدیده گرد و غبار که ۶۶ برابر حد مجاز است را شرح داد.

وی اقدامات سیاسی از جمله تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را از دلایل آلودگی کلانشهرهای کشورمان عنوان کرد که با توجه به عدم تأمین فیلترهای مخصوص برای تصفیه‌های مورد نیاز و نیز تولید، تهیه و استفاده از بنزین‌های با استانداردهای پایین، ایجاد می‌شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه قم، پدیده افسارگسیخته مهاجرت در دنیا را ناشی از جنگ و نیز تخریب محیط زیست دانست.

کشیش ونسان فرولدی، رییس مرکز تعالیم پدران روحانی مرکز عالی آموزش نوکشیشان کاتولیک، رییس مرکز گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت و نماینده واتیکان در فرانسه هم با تأکید بر اینکه در باب محیط زیست در کنار رفتار اخلاقی و مباحث فلسفی، باید بُعد سیاسی را هم بیفزاییم، گفت: دولت‌های باید بدانند که؛ ما نسبت به اموال و دارایی‌های مشترک وظیفه اخلاقی داریم. درست است که سدسازی، آثار مثبت بسیاری دارد؛ اما ممکن است نتایج منفی برای دیگر کشورها داشته باشد.

وی تأکید کرد: هر آنچه در خصوص حفظ محیط زیست به دست می‌آوریم را باید به نسل جوان انتقال دهیم. بنابراین در کنار وظیفه اخلاقی نسبت به محیط زیست، باید راه‌های انتقال درست آموزه‌های به نسل دیگر را هم بدانیم و در این باره نیاز به آموزش داریم.

کشیش ونسان فرولدی در پایان تأکید کرد: استفاده درست از منابع محیط زیست‌، تکلیفی به دوش انسان است.

کاردینال جین نوئل آولین، رییس شورای دانشگاه‌های کاتولیک فرانسه، آخرین سخنران این آیین بود که طی آن با تمجید از مقالات و سخنرانی‌های ارایه شده در این دور از گفت‌وگوها، اظهار کرد: محیط زیست چیزی است که پروردگار برای ما فراهم آورده تا در آن و در کنار همدیگر زندگی کنیم و محیط زیست برای این است که به شگفتی برسیم و از این شگفتی به پروردگار برسیم.

وی در پایان سخنانش گفت: دعا و آرزوی من این است که مسلمان و مسیحیان در کنار یکدیگر باشند و در جهان امروز چنان بیدار باشند که بدانند، انسانیت نباید هرگز توانایی خود را فراموش کند و با استفاده از لذاتی که خداوند در اختیار او قرار داده است، درست زندگی کند.

از دیگر حاضران در این مراسم می‌تواند به عماد افروغ، عضو هیأت علمی دنشگاه باقرالعلوم(ع)، حجت‌الاسلام سعید جازاری، استاد دانشگاه کاتولیک پاریس و عضو نهاد تعاملات اسلام و مسیحیت در فرانسه، و جمعی دیگر از اندیشمندان مسلمان و مسیحی کشورمان اشاره کرد.