به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به ضرورت استفاده از کودهای زیستی در کشور، بیان کرد: امروزه پرورش بهینه گیاهان سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این هدف محقق نمی شود مگر با استفاده از کودهای زیستی.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: امروزه در دنیا استفاده از هر روش و فناوری که به افزایش بازده محصولات کشاورزی بیانجامد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. از جمله این روشها استفاده از انواع کودهای زیستی است که نیازهای گیاه را در راستای تولید محصول با کیفیت تأمین می کند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در ادامه بیان کرد: این روزها کودهای زیستی، جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی به شمار می روند. این کودها از مواد تجدیدپذیر زیستی تشکیل شده اند و با وجود رساندن مواد غذایی در بازه ای طولانی تر به گیاه، خاک را تقویت کرده و با اثرات مثبتی که روی محیط اطراف ریشه گیاه و میکروبیوم آن می گذارد، سلامت گیاه را در طولانی مدت تضمین می کند.

به گفته قانعی، ماندگاری طولانی مدت این کودها و عدم آلوده ساختن محیط زیست، از دیگر مزیت های این کودها در مقایسه با کودهای شیمیایی است.