«تکسیم تریو» در برج میلاد روی صحنه رفت/ اجرای «آه استانبول»

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت گروه بین المللی «تکسیم» از کشور ترکیه در حالی سه شنبه شب ۱۸ دی ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد که تعدادی از هنرمندان موسیقی کشورمان از جمله علیرضا قربانی، علی زندوکیلی، مهیار علیزاده، پدرام درخشانی، ابوالفضل صادقی نژاد، میثم مروستی، یاشار خسروی، امیر میلاد نیکزاد به تماشای این اجرای ویژه نشستند.

این کنسرت که طی ۲ نوبت به همت موسسه «رنگین کمان هنر جوان» به تهیه کنندگی محمود شبیری و سپهر صاحبی در برج میلاد روی صحنه رفت با صدای باغلاما و قانون همراه با تصاویری از غروب آفتاب در ساحل شروع شد. بعد از دقایقی صدای ساز کلارینت هم به ترکیب سازی برنامه اضافه شد. این در حالی بود که آیتاچ دوغان با نواختن ساز قانون، شروع‌کننده قطعه دوم شد و بعد از چند دقیقه، اجرا ریتم تندی پیدا کرد.

سپس اسماعیل تونچ‌بیک نوازنده ساز باغلاما، خطاب به حاضران در سالن برج میلاد به زبان فارسی سلام کرد و بعد از آن به زبان انگلیسی گفت: می‌خواهم فارسی صحبت کنم اما نمی‌توانم. ولی بدانید بالاخره یک روزی صحبت می‌کنم. به هر صورت موسیقی زبان بین المللی است و ما امشب با زبان موسیقی با شما سخن خواهیم گفت.

این هنرمند سپس به زبان ترکی استانبولی به حاضران خوش‌آمد گفت که مخاطبان این اجرا نیز بارها به زبان ترکی جواب خوش‌آمدگویی‌شان را دادند.

مخاطبان این کنسرت، بارها در طول اجرا از گروه «تکسیم» خواستند قطعه «آه استانبول» را اجرا کنند که اسماعیل تونچ‌بیک از آنها خواست کمی صبر داشته باشند و سه بار با لبخند گفت: «صبر، صبر، صبر»

سرانجام این گروه، به درخواست حاضران قطعه «آه استانبول» را اجراکردند که تماشاگران با صدای کلارینت هوسنو شان‌اندریجی این نوازنده را بارها تشویق کردند. پس از این بخش اسماعیل تونچ‌بیک نوازنده باغلاما تک‌نواز قطعه بعدی شد.

باغلاما از جمله سازهایی است که ریشه واژگانی خود را از مردم منطقه آناتولی و آذربایجان گرفته است و در میان مردمان ترک، کرد و ترکمن‌های عراق رایج است. اجرای این قطعه با تصاویر هوایی از جاذبه‌های طبیعی که پشت نوازنده‌ها پخش می‌شد، همراه بود.