وزیر سابق صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران به زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری اعلام کرد که «گونن سگو» وزیر سابق انرژی اسرائیل که به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده بود به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.
در همین رابطه هاآرتص اعلام کرد: اگر اتهامات مطرح شده علیه «گونن سِگِو» وزیر پیشین انرژی اسرائیل صحت داشته باشد، استخدام او به عنوان جاسوس و عامل اطلاعاتی، یک «پیروزی برای ایران» است.
این وزیر پیشین اسرائیلی به «همکاری آگاهانه» در «انتقال اطلاعات به دشمن در زمان جنگ» و «جاسوسی علیه کشور» متهم شده بود.
بر اساس گزارشهای یاد شده، گونِن سِگِو اطلاعاتی را از اسرائیل از جمله «در حوزه انرژی، سایتهای امنیتی، ساختمانها و صاحبان شغلهای سیاسی و امنیتی اسرائیل به ماموران ایران داده و دو بار نیز شخصا به دعوت مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است».
در کیفرخواست دادستان اسرائیل آمده بود که که سگو برای آنکه به ماموران ایران ثابت کند که ماموریتهای محوله را انجام داده است، در زمان حضور خود در اسرائیل، با اسرائیلیهایی که در زمینه محافظت از شخصیتها، امنیت و مناسبات خارجی این کشور فعال هستند، دیدار کرده و همچنین «تلاش کرده تا اسرائیلیهای دیگر را با نیروهای اطلاعاتی ایران مرتبط کند».
این گزارش میافزاید: سِگِو در جریان زندگی و فعالیت بازرگانی خود در کشور آفریقایی نیجریه، نخستین بار در سال ۲۰۱۲ با ماموران اطلاعاتی سفارت ایران در نیجریه تماس گرفت و «این ارتباطات را آگاهانه ادامه داد» و به دعوت آنها نیز دو بار به ایران رفت و «میدانست که دارد با چه کسانی کار میکند».
این اتهام نیز علیه سِگِو مطرح شده که او بعد از دو سفر به ایران، در دیدارهای بعدی با ماموران اطلاعاتی ایران، در «هتلها» یا «خانههایی که وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران است» به تماسهایش ادامه داد.
یک بخش مهم دیگر از اتهامات عنوان شده علیه این وزیر پیشین، نگهداری و استفاده از تجهیزات مخفی کدگذاری شده برای رد و بدل کردن اطلاعات میان او و ماموران ایرانی بوده است.
گزارشی که شینبت و پلیس اسرائیل اجازه انتشار آن را دادهاند، میگوید که گونِن سِگِو ماه میلادی گذشته در جریان سفر از نیجریه به گینه استوایی، به دلیل سوء پیشینهاش در بزهکاری اجازه ورود به گینه استوایی را پیدا نکرد و در عوض درخواست اسرائیل برای استرداد او را پذیرفتند زیرا اطلاعاتی از برخی از کارهای او در اقدام علیه اسرائیل گردآوری شده بود.
به نوشته رسانههای اسرائیلی، بلافاصله بعد از انتقال گونن سگو به سرزمین های اشغالی در اواسط بهار امسال، وی بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت.
کیفرخواستی که دادستانی اورشلیم علیه این سیاستمدار پیشین تنظیم کرده، از سوی مشاور ارشد حقوقی دولت و دادستان کل رژیم صهیونیستی تایید شده است.
الی زوهار و موشه مازور، دو وکیل مدافع سِگِو، از شرکت حقوقی گلدپراو- زلیگمن، بلافاصله بعد از رسانهای شدن گزارش بازداشت، بازجویی و متهم شدن رسمی موکلشان به جاسوسی برای ایران، در مصاحبه با رسانههای اسرائیل گفتند که هر چند «بخشهای زیادی از کیفرخواست جنبه محرمانه دارد اما گزارشی که نهادهای امنیتی به رسانهها دادهاند، تصویر بسیار وخیمتری از حقیقت را ارائه کرده است».
گونِن سِگِو، ۶۵ ساله، که از ژانویه ۱۹۹۵ تا ژوئن ۱۹۹۶، وزیر انرژی اسرائیل بود طی دو دهه گذشته با کنارهگیری از سیاست، به امور بازرگانی مشغول بود و از جمله در آفریقا زندگی کرده است.
طی یک دهه گذشته دو بار نام سِگِو در اسرائیل بر سر زبانها افتاد و او به بزهکاری متهم شد. وی طی این مدت دو بار محاکمه شد اما این نخستین بار است که اتهام جاسوسی به او زده میشود.
او در سال ۲۰۰۳ متهم بود که در سفر به هنگکنگ، شش بار با کارت اعتباری خود مبلغ ۲۰ هزار شِکِل، معادل پنج هزار دلار، از عابر بانک دریافت کرده اما به شرکت کارت اعتباری گفته بود که کارتش دزدیده شده است. دادگاه تلآویو او را در این پرونده به یکسال حبس تعلیقی و پرداخت ۵۰ هزار شکل جریمه محکوم کرد.
در اوایل سال ۲۰۰۵ نیز سگو متهم شد که با دستکاری عامدانه با هدف تمدید اعتبار گذرنامه دپیلماتیک زمانی که وزیر بوده، ۳۰ هزار قرص اکستازی به اسرائیل منتقل کرد. او به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۷۵۰۰ دلار جریمه نقدی محکوم شد اما در تابستان ۲۰۰۷ با عفو دورهای آزاد شد.
گونن سِگِو، پزشک است اما در سال ۲۰۰۷ گواهی طبابت او برای همیشه لغو شد. او پس از آن برای کارهای بازرگانی به آفریقا رفت.
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