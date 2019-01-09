توضیحات حدادعادل درباره بودجه بنیاد سعدی

غلامعلی حدادعادل رئیس بنیاد سعدی صبح امروز در نشست خبری به مناسبت آغاز به کار نخستین مدرسه زمستانی دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی در محل این بنیاد شرکت کرد.

وی در این نشست خبری با اعلام آغاز فعالیت این مدرسه آموزشی از شنبه آینده در قالب یک برنامه آموزشی یک ماهه گفت: فعالیت های ما در بنیاد حول چند محور انجام می شود که یکی از آنها تالیف کتاب است. ما در برنامه دراز مدت خودمان تالیف ۷۰ عنوان کتاب درسی را برنامه ریزی کرده ایم که از این میان تاکنون تالیف ۱۵ عنوان کتاب به پایان رسیده و چاپ شده و در سراسر دنیا در دسترس فارسی آموزان است که به عنوان مثال یکی از آنها به عنوان کتاب گام اول به صورت دو زبانه تالیف و تکثیر شده است.

وی ادامه داد: در کنار این فعالیت ها برنامه های وسیعی برای آموزش زبان فارسی در فضای مجازی تدارک دیده شده است که برخی اجرا و برخی در دست تکمیل است ما همچنان یک استودیو کوچک برای آموزش زبان فارسی به صورت برخط آماده کرده ایم که در آن مسائل آموزشی و رفع اشکال زبان آموزان انجام می شود.

حدادعادل همچنین به برگزاری دوره های کوتاه و بلند مدت فارسی آموزشی و تربیت مدرس در بنیاد سعدی اشاره کرد و گفت: از ابتدای تاسیس تا کنون ۷۰ دوره تربیت مدرس زبان فارسی از سوی ما برگزار شده و در آن افرادی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در زمینه زبان فارسی یا آموزش یکی از زبان های خارجی و یا زبان شناسی هستند شرکت کرده اند. همچنین تاکنون ۲۰ دوره دانش افزایی برگزار کردیم و با بیش از ۳۰ موسسه داخلی و خارجی تفاهم نامه همکاری امضا شده است.

وی همچنین گفت: بنیاد سعی یکی از وظایف خود را تدوین استانداردها برای آموزش زبان فارسی در نظر گرفته است. همانطور که درباره زبان انگلیسی آزمون هایی مانند تافل سطحی از استاندارد آموزش این زبان را مشخص می کنند در مورد فارسی نیز باید یک آزمون و گواهی مرتبط با آن به منظور شناسایی استانداردهایی که نشان می دهد یک زبان آموز به اندازه مشخصی از آموزش فارسی دست پیدا کرده است اقدام کرده ایم.

وی ادامه داد: در تابستان امسال موضوع فوق در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و شورا برای این مهم مرز فعالیت های بنیاد و وزارت علوم را به منظور پذیرش دانشجو مشخص و مصوبه ای را به تصویب رساند که اخیرا از سوی ریاست جمهوری نیز ابلاغ شده است.

در بخش دیگری از این نشست خبری حدادعادل در پاسخ به سوالی در مورد بودجه جاری بنیاد سعدی و افزایش آن در جداول بودجه گفت: ظاهر رقم بودجه نشان دهنده افزایش جزیی ۴.۷ درصدی است اما توجه کنید ۸۰ درصد بودجه بنیاد باید صرف خرید ارز شود ما بودجه سال گذشته را با توان مان برای خرید ارز ۳۵۰۰ تومانی بسته بودیم افزایش امسال بودجه در مقابل افزایش سه برابری نرخ ارز نشان می دهد که چقدر بودجه ما کم شده است و باید با آن بسازیم و خودمان را با آن تطبیق دهیم. در کنار آن باید با همین بودجه ۲۰ درصد افزایش حقوق را در نظر بگیریم البته بنیاد سعدی در حدود ۵۰ کارمند بیشتر ندارد و سعی مان این بوده این نهاد بیشترین بودجه خود را صرف آموزش زبان فارسی در دنیا کند.

رئیس بنیاد سعدی در ادامه افزود: شک نداشته باشید در حال حاضر زبان فارسی در حال خطر است. نه تنها در دنیا که در همین شهر خودمان هم وقتی دنبال زبان فارسی می گردیم نشانی از آن نمی یابیم انواع تابلوهای شهری و مغازه ها که عناوین شان برخلاف قانون آلوده به عبارات غیرفارسی شده است به راحتی قابل مشاهده است ما حتی این روزها دستمال کاغذی را هم با اسامی غیرفارسی تولید و به فروش می رسانیم در حالی که حفظ فارسی حفظ هویت ماست و همه باید برای حفظ آن همت کنیم. در تمام دنیا صدا و سیماها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی پشتیبان زبان ملی هستند در ایران هم که زبان ما دارای چنین سابقه تاریخی است باید رسانه ملی بیش از این برای حفظ آن فعالیت کند کما اینکه از تلاش های فعلی آن نیز تشکر می کنیم.

حدادعادل در پاسخ به سوال مهر درباره وضعیت کرسی های آموزش زبان فارسی در جهان نیز گفت: در مهر ماه امسال وزارت علوم به دلیل تنگناهای ارزی کشور از ۳۷ کرسی آموزش زبان فارسی حدود ۱۹ کرسی را تعطیل و به شکل برق آسا به استادان آن ابلاغ کرد که به کشور برگردند این مساله باعث تاسف است و البته ما به آن اعتراض کردیم معتقدم در قبال میلیاردها دلاری که در کشور صرف انواع احتیاجات می شود خرج کردن یک میلیون دلار برای حفظ کرسی های آموزش زبان فارسی در دنیا رقمی نبود که چنین شتابزده برای آن تصمیم بگیریم امیدوارم در این زمینه تجدیدنظر شود و البته شنیده ام که به دلیل واکنش ها به این اتفاق برخی اساتید را دوباره به محل کارشان بازگردانده اند و فعالیت شان آغاز شده است.

من معتقدم توان و وجود ما در دوره سختی است که خودش را نشان می دهد در حالی که در دوره راحتی همه کار می شود کرد. ما هم تلاش می کنیم با صرفه جویی فعالیت هایمان را به شکلی پیش ببریم که این چراغ که برای آموزش زبان فارسی روشن شده است خاموش نشود.

در بخش دیگری از این نشست خبری صحرایی معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی نیز در سخنانی عنوان کرد: مدرسه زمستانی دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی که هفته آینده آغاز به کار می کند در دوره نخست خود پذیرای دانشجویانی از ۲۰ کشور خواهد بود که همگی با هزینه خود در آن شرکت خواهند کرد. البته بنیاد سعدی بعد از آن نیز دو مدرسه آموزشی دیگر در روسیه و چند کشور همجوار برگزار خواهد کرد. در مدرسه زمستانی تا این لحظه ۳۱ نفر با رنج سنی ۱۹ تا ۶۷ سال پذیرش شده اند که شامل ۱۳ مرد و ۱۸ زن بوده و برای آنها دوره های آموزشی ۴ روز در هفته و نیز برنامه تهران گردی به صورت دو روز در هفته تدارک دیده شده است. پس از برگزاری دوره نیز هنرجویان سفری به شهر شیراز خواهند داشت. این هنرجویان از حیث مدرک تحصیلی شامل ۵ نفر دارای دانشنامه دکتری، ۶ نفر دارای دانشنامه کارشناسی ارشد، ۱۹ نفر دارای دانشنامه کارشناسی و یک نفر دارای مدرک فوق دیپلم است.

صحرایی ادامه داد: افرادی که در این دوره حضور خواهند داشت هیچ رابطه قبلی با موسسات طرف همکاری ما نداشته اند و برای نخستین بار از کشورهایی پذیرش شده اند که تا به حال فارسی آموزش نداشتند و ما نیز در آن کشور دفتر نمایندگی و یا رابطه خاص فرهنگی نداشته ایم.

صحرایی در بخش دیگری از این نشست خبری در تکمیل اظهارات حدادعادل درباره تعطیلی کرسی های زبان آموزی در کشورهای جهان گفت: بازگشتن برخی اساتید به ایران به معنای تعطیلی آن کرسی ها نیست، وزارت علوم تلاش کرده است از طریق دیگری مانند استفاده از افراد بومی و یا هزینه کرد ریالی آن کرسی ها را حفظ کند. اقدامات وزارت علوم در زمینه آموزش زبان فارسی همواره مورد حمایت و تقدیر بنیاد و شخص آقای دکتر حداد بوده است.

معاون آموزش و پژوهش بنیاد همچنین به موضوع ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: این دسته از ایرانیان به منظور آموزش بودجه هایی در قالب شورای ایرانیان خارج از کشور دارند که در حال حاضر در وزارت امور خارجه متمرکز است با وجود آنکه بنیاد در این زمینه وظایفی دارد تاکنون نتوانسته ایم کاری برای آنها انجام دهیم. البته در دوره ای با شورای عالی ایرانیان تفاهم نامه ای برای تولید کتاب به منظور استفاده از این قشر از ایرانیان امضا کردیم اما کار به نتیجه دلخواه مان نرسید از سوی دیگر آمارها در مورد وضعیت و تعداد این گروه از ایرانی ها نیز مشخص است. ما در حال حاضر ۳۰ مدرسه در سراسر دنیا داریم که به صورت تدریس در پایان هفته به آموزش زبان فارسی می پردازند. در کنار آنها شهرداری ها نیز با همین موضوع فعال هستند. تمرکز ما در بنیاد سعدی در این زمینه به روی آموزش مجازی است و به همین خاطر نرم افزار کتاب گام اول را تولید کرده ایم که از طریق وزارت خارجه و نمایندگی های فرهنگی ایران در دسترس تمامی ایرانیان خارج از کشور قرار گرفته است. نرم افزار دیگری نیز با عنوان مینا در دست تولید داریم که با همکاری دانشگاه شریف در حال آماده سازی است و امیدواریم در سالروز تاسیس بنیاد در اردیبهشت ماه نسخه آزمایشی آن رونمایی شود.

در بخش دیگری از این نشست خبری پالیزدار معاون بین الملل بنیاد سعدی نیز در سخنانی از برگزاری دوره تربیت معلم زبان فارسی در ازبکستان و عراق در سال جاری خبر داد و گفت: در ایام پیش رو دوره آموزشی ما در هند برگزار خواهد شد.

وی همچنین از تشکیل کانون استادان زبان فارسی با همفکری مدرسان و زبان آموزان بنیاد سعدی خبر داد که تلاش دارد در هر کشور انجمنی برای این منظور ایجاد و با مرکزیت ایران به مبادله تجربیات آموزشی در زمینه زبان فارسی بپردازد.