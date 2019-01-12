به گزارش خبرنگار مهر، هر سال در آستانه روز جهانی گردشگری در مهر ماه و یا همزمان با نمایشگاه بین المللی گردشگری در بهمن ماه که می شود، سازمان میراث فرهنگی برای نشان دادن فعالیت های زیاد معاونت گردشگری اقدام به رونمایی از یک کالای تبلیغاتی در حوزه گردشگری می کند. این کالا اپلیکیشن، سایت و یا کتاب است.

اگر تا کنون یازده دوره از برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران برپا شده است در بیشتر این دوره ها سایت ها و کتابهای زیادی نیز در حاشیه آن معرفی شده اند. سایت هایی که پس از چند ماه از رونمایی کاربرد خود را از دست داده اند و دوباره با شکل و شمایل جدید در سال آینده رونمایی می شوند. معاونان گردشگری کشور نیز هر سال این اتفاق را به عنوان اتفاق جدید در نمایشگاه گردشگری اعلام می کنند.

امسال هم دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری اعلام کرد که قرار است بهمن ماه در دوازدهمین دوره نمایشگاه گردشگری تهران دوباره از سایت ویزیت ایران رونمایی شود. تکمیل این سایت جامع گردشگری را به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی زیر مجموعه این سازمان سپرده اند تا آن را به دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار کاربران قرار دهد.

سال گذشته نیز این سایت با نام پورتال جامع گردشگری ایران در آستانه عید نوروز توسط علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی رونمایی و اعلام شد که از آن ۶ میلیون نفر بازدید کرده اند وقتی این سایت رونمایی شد تازه آن موقع ایرادات اساسی آن نیز به رخ مخاطبان کشیده شد مانند اینکه نوشته شده بود برج آزادی تهران در فهرست میراث جهانی قرار گرفته است و یا اطلاعات تاریخی و مکانی و گردشگری فاحشی در آن وجود داشت مانند جانمایی آثار تاریخی شیراز در تهران و یا ارائه اطلاعات تاریخی درباره یک اثر برای اثری دیگر.

غیر از این دوباره در نمایشگاه بین المللی گردشگری یک مراسم رونمایی دیگری برای این سایت گرفتند و نامش را پورتال جامع گردشگری گذاشتند و در این باره نیز مونسان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: «پورتال جامع گردشگری کشور با هدف معرفی تمام داشته‌ها و ظرفیت‌ها طراحی شده است، در این سامانه تمام مقاصد گردشگری کشور، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، هتل‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی، موزه‌ها و رویدادهای گردشگری کشور معرفی شده است.»

او افزود: «این پورتال منبع همه داشته‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشور است و مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت مقاصد گردشگری خود را انتخاب کنند، ما در تمام کشور مقاصد و مناظر گردشگری بسیار زیبایی داریم که به دلیل معرفی نشدن، این ظرفیت‌ها ناشناخته مانده است، تمام ۳۱ استان برای ایام نوروز برنامه‌های متنوعی دارند که امیدواریم با برگزاری این برنامه‌ها شاهد نوروزی پرنشاط و شاد در کشور باشیم.»

این سایت در واقع همان سایتی بود که پیش از این در دوره زهرا احمدی پور رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی رونمایی شده بود و هزینه زیادی نیز برای تکمیل آن شد اما گویا با تغییر افرادی که برای این سایت تولید محتوا می کردند دسترسی به محتواهای قبل ناممکن بود به این ترتیب دوباره از اول اقدام به تولید محتوا برای این سایت شد.

اما تنها سایت ویزیت ایران نبود که بارها رونمایی شده و می شود. بلکه قبل از این سایت جامع گردشگری نیز با همین ادمین رونمایی شده بود در واقع وقتی آدرس آن سایت یعنی همان توریسم ایران زده می شود؛ ویزیت ایران در صفحات اینترنتی بالا می آید. سایت توریسم ایران هم در بهمن سال ۹۳ یک بار رونمایی شده بود! سایت ایران پلنر هم سایت دیگری بود که با همراهی یکی از شبکه های مخابراتی در خرداد ماه سال ۹۶ رونمایی شد اکنون در درسترس نیست. قرار بود این سایت هم سامانه جامع گردشگری کشور باشد.

در بهمن سال ۹۵ هم در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته دفترچه‌ راهنمای سفر به ایران رونمایی شد این دفترچه هم قرار بود اطلاعات جامعی را به گردشگران بدهد اما کسی از سرنوشت این کتابچه ها خبر ندارد و اگر کسی اکنون آن را از سازمان میراث فرهنگی طلب کند آنها چنین کتابی را در اختیار ندارند. دفترچه راهنمای سفر به ایران در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته رونمایی شد.

برای این رونمایی های چند باره افراد مختلفی نیز دعوت شده اند مانند اسحاق جهانگیری و یا طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری. هر سال درباره این سایت ها نیز گفته می شود که قرار است این بار سایت جامع اطلاع رسانی در حوزه گردشگری داشته باشیم اما هر سال دریغ از پارسال! تنها آنچه که می ماند هزینه هایی است که بابت این رونمایی ها و سایت ها و کتابها می شود و عده ای مدتی مشغول به کار می شوند. همین!