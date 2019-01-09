تجلیل از ۴ معاون بازنشسته سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم چهار تن از بازنشستگان سازمان میراث فرهنگی عصر روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه در سالن فجر ارگ آزادی برگزار شد.
در این برنامه جلیل گلشن که معاونت امور ایثارگران را بر عهده داشت، گفت: بعد از سال ۵۷ در این سازمان استخدام شدم ولی حضور مستمر من در این سازمان از سال ۶۱ بوده است و پرسابقهترین فرد در این سازمان هستم. تمام بنیانهای سازمان در آن زمان هستهاش شکل گرفت و دورههای بعد بخشهایی به آن اضافه شد. پیشنهاد میکنم که از تجارب رؤسای سازمان میراث فرهنگی در دورههای قبل استفاده میشود تا ببینیم باید این سازمان به چه سمت حرکت کند.
وی گفت: توجه من بیشتر به سمت میراث فرهنگی است چون گردشگری و صنایع دستی متکی به میراث فرهنگی هستند.
در ادامه این برنامه حسین تاجیک معاون سابق امور مجلس، حقوقی و استانها سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در این سازمان یک سال بیشتر حضور نداشتم اما این زمان فرصت مغتنمی برای خدمت بود.
احمد دانیالی معاون سابق توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز بیان کرد: سالها قبل تصمیم گرفتیم که کاخ سعدآباد را برای میهمانیهای دولت در نظر بگیریم. تلاش ما در این راستا بود که فکر میکردیم اگر ریاست جمهوری، این برنامهها را در کاخ داشته باشد، به مسائل سازمان میراث فرهنگی کمک خواهد کرد.
وی افزود: زمانی که ما به سر کار میرفتیم، همه در حد ۲۰ تا ۲۲ سال سن داشتند. حتی یادم هست که آقای عسگراولادی در دولت موقت حضور داشت و من پیش خودم میگفتم که چرا ایشان با این سن هنوز کار میکند. این سالها خیلی زود گذشت و ما اکنون بازنشسته شدیم. حدود ۴۰ سال است که در دولت خدمت کردهام اما شاید این روش بازنشستگی در مجلس خوب نبود. من فکر نمیکردم سازمانی با این اهمیت، انقدر ضعیف و مستضعف باشد؛ ضعیف از نظر کمتوجهی سیستمهای دیگر به آن.
دانیالی تصریح کرد: اقتدار این سازمان بیشتر از وزارتخانه است چون امکانات بیشتری را میتواند داشته باشد. اکنون با دادگستری همکاری میکنم و کارشناس ایرانگردی هستم. همچنین پروندههای میراثی که به دادگستری میآید را میبینم بنابراین از این حوزه خیلی دور نیستم.
در پایان علیاصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از حضور این چهار معاون تشکر و قدردانی و هدایایی را نیز به آنها اهدا کرد.
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