زمان و مکان تشییع شهید سرباز وظیفه شادگانی مشخص شد

هادی حمر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکرهای مطهر شهید «سلیم شاوردی» فردا پنجشنبه در این شهرستان تشییع خواهد شد.

وی افزود: آیین تشییع این شهید شادگانی فردا پنجشنبه ساعت ۹ صبح در میدان امام خمینی این شهرستان برگزار می شود.

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران شادگان با تاکید بر اینکه شهدا چراغ هدایت هستند، بیان کرد: امروز بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه های مختلف به برکت خون شهیدان است. خون شهدای حله، عزت، اقتدار و سربلندی برای جمهوری اسلامی ایران خلق کرد.

حمر از عموم مردم شهرستان شادگان خواست تا با شرکت گسترده خود در مراسم تشییع این شهد، بار دیگر با آرمان‌های شهیـدان تجدید پیمان کنند.