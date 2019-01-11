به گزارش خبرنگار مهر، با غیبت دو فیلم «رحمان ۱۴۰۰» ساخته منوچهر هادی و «ما همه باهم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی، تنها دو فیلم کمدی در ویترین سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند؛ «زهرمار» نخستین تجربه کارگردانی سینمایی سید جواد رضویان و «پالتوشتری» ساخته مهدی علی میرزایی نمایندگان ژانر کمدی در جشنواره سی و هفتم هستند؛ اولی تنها در بخش نگاه نو پذیرفته‌شده و دومی در هر دو بخش نگاه نو و سودای سیمرغ به رقابت خواهد پرداخت.

در آلبوم خاطرات جشنواره فیلم فجر به مانند فیلم‌های طنز، بازیگران آثار کمدی هم معمولا سهم اندکی از سیمرغ داشته‌اند. تاکنون فقط فاطمه معتمدآریا، ویشکا آسایش و شبنم مقدمی به خاطر بازی در فیلم کمدی صاحب جایزه شده‌اند که از این جمع، شبنم مقدمی با «زهرمار» در جشنواره امسال بازهم فیلم کمدی دارد. ویشکا آسایش درام اجتماعی «سال دوم دانشکده من» را دارد و دو فیلم فاطمه معتمدآریا یعنی «بنفشه آفریقایی» و «جان‌دار» غیر کمدی هستند.

در کارنامه معتمدآریا سه سیمرغ دیده می‌شود. او برای فیلم‌های «برهوت» و «مسافران» از جشنواره‌های هفدهم و بیستم سیمرغ مکمل و برای فیلم کمدی رمانتیک «هنرپیشه» از جشنواره بیست و یکم برنده سیمرغ بلورین نقش اول شده است.

فاطمه معتمدآریا در کمدی رمانتیک «هنرپیشه»

سیمرغ نقش اصلی ویشکا آسایش از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر هم به خاطر کمدی «ورود آقایان ممنوع» به‌دست‌آمده است. نقش خانم دارابی در کارنامه آسایش موردتوجه مخاطبان هم قرار گرفت. او نقش یک مدیر سخت‌گیر را بازی کرده است.

ویشکا آسایش در «ورود آقایان ممنوع»

شبنم مقدمی اما در جشنواره سی و چهارم برای کمدی «زاپاس» به‌طور مشترک با فیلم جدی «نفس» سیمرغ مکمل دریافت کرد. او پیش‌تر اولین سیمرغ خود را در جشنواره سی و دوم به‌واسطه بازی در فیلم «امروز» به دست آورده بود. مقدمی در جشنواره سی و ششم هم برای بازی در فیلم کمدی «خجالت نکش» نامزد دریافت سیمرغ شد.

شبنم مقدمی در «زاپاس»

مقدمی در جشنواره امسال با دو فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار و «زهرمار» ساخته سید جواد رضویان حاضر است. اولی داستانی جدی دارد و به نوشته یکی از روزنامه‌های صبح، زندگی عبدالحمید ریگی، از اعضای گروه شبه‌نظامی جندالله و مسئول حادثه تاسوکی که در آن دست‌کم ۲۱ نفر در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند، را روایت کرده است. مقدمی نقش مادر همسر ریگی را بر عهده دارد.

خط اصلی داستان «زهرمار» هم اتفاقی است که بین دو کاراکتر اصلی با بازی شبنم مقدمی و سیامک انصاری رقم می‌خورد. انصاری نقش مردی متنفذ را بر عهده دارد که آشنایی با یک زن (شبنم مقدمی) زندگی‌اش را دچار چالش کرده است.

«زهرمار» از فیلم‌های کمدی راه‌یافته به جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر

سید جواد رضویان پایه کمدی‌اش را بر اساس تضاد میان پایگاه اجتماعی این دو شخصیت که یکی مردی صاحب نفوذ و دیگری زنی فرصت‌طلب است قرار داده. اگر کیفیت بازی مقدمی هیات داوران را مجاب کند، او نخستین بازیگر زن لقب می گیرد که دو بار برای فیلمی کمدی به جایزه دست یافته است. نسیم ادبی، برزو ارجمند، علی استادی، رضا رویگری، حسین محب اهری و سیامک ادیب دیگر بازیگران فیلم «زهرمار» هستند.

در ترکیب بازیگران دیگر فیلم کمدی حاضر در جشنواره امسال اما بازیگر زن سیمرغ‌دار حضور ندارد این بازیگرانی مانند پریوش نظریه و بهاره کیان‌افشار هستند که می‌توانند نام این فیلم کمدی را به جمع کمدی‌هایی که بازیگرانش موفق به شکار سیمرغ شده‌اند، اضافه کنند.

باید منتظر ماند و دید آیا بازیگران زن فیلم‌های کمدی در جشنواره امسال اقبالی در شکار سیمرغ خواهند داشت؟