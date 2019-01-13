خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان کرمان ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، کویر لوت، روستای صخره ای میند، گلیم بافی شریکی پیچ در روستای دارستان، قناتهای بم و جوپار را در خود جای داده است اگر نگاهی به استانهای فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، گلستان، مازندران و گیلان و حتی یزد بکنید هیچ یک به این اندازه در سطح بین المللی اثر ثبت جهانی ندارند.

در استان کرمان نزدیک به ۷۰۰ اثر ثبت ملی وجود دارد و به گفته رئیس روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان قریب به هفت هزار اثر در این استان که بزرگترین استان کشور است وجود دارد و هنوز حتی ثبت ملی هم نشده اند.

حتی اگر به هفت هزار اثر هم فکر نکنید اما به لیست آثار ثبت نشده کرمان نگاه کنید هنوز چندین نام بزرگ در استان کرمان وجود دارد که قابلیت ثبت ملی دارند.

به عنوان مثال محوطه کنار صندل مربوط به تمدن ارت در جیرفت که قدیمی ترین لوح های دست نویس بشر در آنجا کشف شده، ارگ زیبای راین به عنوان دومین بنای خشتی جهان، بازار بزرگ کرمان به عنوان بزرگترین راسته بازار سرپوشیده ایران از آن جمله اند.

نکته اینکه تنها اثر ثبت طبیعی جهان نیز در استان کرمان قرار گرفته و البته اکثر آثار جهانی کرمان در مناطق محروم قرار دارند. حالا سوال این است که چه بهره برداری از این ظرفیت ها شده است و شرایط اقتصادی استان کرمان در حوزه های مختلف با توجه به شرایط محیطی و بیرونی چیست؟

کشاورزی در چنگال خشکسالی جان می دهد

کرمان ۲۰ سال درگیر خشکسالی است؛ در این میان می توان پی برد کشاورزی حتی در بحث کشت پسته، خرما، مرکبات و گردو که رتبه های اول و دوم کشت در کرمان را دارند هیچ آینده ای ندارد.

استانی که اکثر منابع آبی زیر زمینی را از دست داده است و در بهترین چشم انداز نیز مشخص نیست چه زمانی خشکسالی را پشت سر می گذارد، تغییرات شدید اقلیمی و ریزگردها نیز مساله را تشدید کرده است.

استان کرمان بهشت معادن کشور نیز محسوب می شود اما معادن هم هر چند بر بزرگترین مجتمع مس کرمان مثل مس سرچشمه یا فولاد بر معادن گل گهر تکیه زده باشند اما این منابع پایان پذیرند و می توانند موجب آلودگی محیط زیست شوند.

همین دیدگاه در خصوص صنایع هم وجود دارد مضاف بر اینکه صنایع آب‌بَر نیز هستند و در کرمان دیگر آبی برای شرب هم باقی نمانده است و سرمایه گذاری در مورد صنایع آب‌بَر منطقی نیست.

کرمان گنجی از دل تاریخ به همراه خود دارد

در این میان کرمان گنجی از دل تاریخ به همراه خود دارد و آن میراث فرهنگی و البته طبیعت چهار اقلیمش است. بعد از نخستین موج تحریمها بر علیه ایران در ابتدا کرمان به رکود در بخش توسعه فرو رفت اما پس از آغاز دولت یازدهم استاندار وقت تنها راه چاره برای توسعه استان کرمان را توجه به بحث گردشگری دید و تحولی بی نظیر در این بخش در کرمان ایجاد شد.

بدون شک نمی توان منکر گامهای کرمان به سمت توسعه صنعت گردشگری شد اما مسلما این گامها به هیچ عنوان بلند و تعیین کننده نبوده اند مرمت باغ فتح آباد، مرمت بازار کرمان، ثبت جهانی کویر لوت و قناتهای متعدد و روستای صخره ای میمند کرمان را بیش از گذشته به ظرفیت ها و داشته هایش در بحث گردشگری امیدوار کرد.

حالا باید این سوال را مطرح کرد که آیا استان کرمان طی سالهای گذشته از دولت یازدهم گامهای بلندی هم در بحث گردشگری برداشته است؟

بدون شک نمی توان منکر گامهای کرمان به سمت توسعه صنعت گردشگری شد اما مسلما این گامها به هیچ عنوان بلند و تعیین کننده نبوده اند.

به طور مثال سوال این است زیر ساختهای گردشگری به خصوص در زمینه هلینگ در مناطق گردشگر پذیر استان چه میزان توسعه یافته است، میزان اشغال هتلهای کرمان افزایش یافته است؟

آیا حضور گردشگران در استان بعد از ثبت جهانی آثار کرمان افزایش متناسب با نامشان داشته است، وضعیت طرح های مرمت مثل قلعه شفیع آباد و تغییر کاربری این قلعه به عنوان مرکز گردشگری کویر چیست؟ پایگاه کویر لوت هم اکنون چه وضعیتی دارد، کار مرمت ارگ بم و منظر این شهر به کجا رسیده است؟

اصولا چرا جواب همه این سوالات آسان شده و برعهده بوم‌گردی افتاده است؟ واقعا بوم‌گردی توان به دوش کشیدن تمام بارهای گردشگری استان را دارد؟

مظلومیت ظرفیت های تاریخی جنوب کرمان در اوج گمنامی

سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین ظرفیت های جنوب استان کرمان را گردشگری می داند و اعتقاد دارد باید سرمایه های بیشتری در زمینه توسعه هتلینگ در جنوب کرمان جذب شود.

یحیی کمالی پور به عدم ساخت موزه جیرفت اشاره می کند و از دولت می خواهد سریعتر این پروژه را کلید بزند و در راستای معرفی داشته های گردشگری جنوب کرمان در بحث تاریخی و طبیعی گام بردارد.

وی به کنار صندل و شهر دقیانوس و طبیعت بکر جیرفت اشاره می کند و می گوید: با وجود ظرفیت های بی نظیر تاریخی در جنوب کرمان هنوز بسیاری این آثار را نمی شناسند و البته زیر ساختهای هم توسعه نیافته است.

وی تاکید کرد: از همه داشته های گردشگری جنوب کرمان هنوز گوشه ای هم به خوبی معرفی نشده و باید در زمینه بازاریابی و مارکتینگ گردشگری در استان کرمان تلاش کرد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: تمدن ارت و حوزه هلیل با توجه به کشف قدیمی ترین الواح تاریخی می توانند به عنوان یک پدیده بی نظیر در جهان معرفی شوند و مبدا کشف خط جهان را تغییر دهند و طی سال های گذشته در این راستا چه اقدامی انجام شده است؟

کرمان را به محور گردشگری خاورمیانه پیوند دهیم

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان نیز می گوید: آثار ثبت جهانی و ثبت ملی ایران در بین استانهای مختلف کشور بی نظیر هستند اما سوال این است برای معرفی این آثار چه کرده ایم و چرا هنوز به جایگاه واقعی خود در چرخه صنعت توریسم کشور نرسیده ایم؟

باید طرح جامع گردشگری استان کرمان در دسترس باشد و بدانیم می خواهیم دقیقا چه گامهایی را برداریم و به چه نقطه ای برسیم مهدی سیاوشی در گفتگو با مهر بیان کرد: باید طرح جامع گردشگری استان کرمان در دسترس باشد و بدانیم می خواهیم دقیقا چه گامهایی را برداریم و به چه نقطه ای برسیم.

وی با اشاره به رشد حضور گردشگران خارجی در استان کرمان گفت: باید زیر ساختها به خصوص در بحث افزایش پروازها به استان کرمان را پیگیری کنیم و استان را به محور گردشگری خاورمیانه پیوند دهیم و بازاریابی مطلوبی در این خصوص انجام دهیم.

وی می گوید: توسعه زیر ساختهای اقامتی و رفاهی هم در استان کرمان و ایجاد جذابیت های تفریحی و رفاهی اهمیت فوق العاده ای در استان کرمان دارد.