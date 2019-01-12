استقبال تکواندوکاران چینی از جام ریاست فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی در ۴ بخش کیوروگی (نوجوانان و بزرگسالان)، پومسه و پاراتکواندو نهم تا دوازدهم اسفندماه به میزبانی کشورمان در جزیره کیش برگزار خواهد شد. سایت فدراسیون جهانی لیست اولیه ثبت نام کنندگان این رقابتها را منتشر کرد.

تاکنون ۴۲ تکواندوکار از کشورهای ایالات متحده، چین، روسیه، اوکراین، گرجستان برای سفر به کیش ثبت نام کرده اند. چینی ها با ثبت نام ۱۷ تکواندوکار بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده اند. در لیست چینی ها «لیو ژانگ شی» دارنده نشان نقره آسیا، طلای بازیهای آسیایی و برنز گرندپری تائویان در وزن ۵۷- کیلوگرم و «ژائو لی جان» با طلای نوجوانان جهان و طلای آسیا در سال ۲۰۱۸ دیده می شود.

از روسیه نیز ۴ نفر ثبت نام کرده اند که سه نفر از آنها خواهر و برادر هستند. «دانیلا، دیارا و رستم ولکوف» به همراه «آرتوررخمانولوف» چهار تکواندوکار روس ها در این رقابتها می باشند. اوکراین نیز ۹ نماینده در این رقابتها دارد.

با وجود مهلت بیش از یک ماه برای ثبت نام، به نظر می رسد استقبال بیشتری از این مسابقات شود.