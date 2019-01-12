شرایط برای انتقال «ایگواین» به چلسی پیچیده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام تیم فوتبال چلسی برای جذب گونسالو ایگواین یکی از بزرگ‌ترین داستان‌های روزهای نقل و انتقالات است، اما مشکلاتی بر سر راه است که باشگاه لندنی اگر می‌خواهد این ترانسفر پیچیده را انجام دهد، باید اول آن‌ها را حل کند.

ایگواین از حضور در میلان لذت نمی‌برد. او بازیکن یووه است و به طور قرضی در میلان بازی می‌کند و به همین دلیل از پیشنهاد تیم لندنی به شدت استقبال کرده است. روزنامه مارکا اما توضیحی در مورد شرایط این بازیکن داده است:

ایگواین در ۲۰ بازی در میلان ۸ گل زده که در مجموع خیلی هم بد نیست، اما انقدر هم خوب نیست که بتواند او را خوشحال کند و البته سری را برای کار دوباره با او متقاعد کند.

از طرفی سری و چلسی این بازیکن را می‌خواهند، اما مدیران تیم حاضر نیستند پولی که یوونتوس به او پرداخت می‌کند را برایش بپردازند. خود ایگواین هم توقع ندارد دریافتی‌اش نسبت به قبل کمتر شود.

میلان برای این قرارداد قرضی ۱۸ میلیون یورو پرداخته، اما این فرصت را دارد تا در پایان قرارداد با پرداخت ۳۶ میلیون یورو دیگر این قرارداد را قطعی کند. اما با فروشش به چلسی مخالفتی ندارد. فقط می‌خواهد جایگزینی برای او پیدا کند.

ایگواین جواب مثبت را از میلان گرفته، اما مالک او یووه است نه میلان. تیم تورینی قدرت زیادی دارد و وقتی صحبت از مذاکره باشد برای فروش بازیکنانش به اندازه میلان انعطاف نشان نخواهد داد.