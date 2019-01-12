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۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

اعزام بمب‎افکن‎های «بی-۲» آمریکا به «پرل هاربر»

اعزام بمب‎افکن‎های «بی-۲» آمریکا به «پرل هاربر»

آمریکا در راستای انجام گشت هوایی در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک، ۳ فروند بمب‌افکن رادارگریز و ۲۰۰ نیروی هوایی را به «پرل هاربر» هاوایی اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا ۳ فروند بمب‌افکن رادارگریز «بی-۲» و ۲۰۰ نیروی هوایی خود را برای گشت‌زنی هوایی در منطقه ایندوپاسیفیک به «پرل هاربر» اعزام کرد.

به گفته یک مقام نظامی آمریکا، این اقدام در راستای نمایش توانمندی آمریکا در دفاع از این کشور و متحدین آن انجام می‌شود.

گفتنی است این دومین بار از آگوست ۲۰۱۸ است که بمب‌افکن‌ها و نیروی هوایی به پرل هاربر در هاوایی منتقل می‌شوند.

منطقه ایندوپاسیفیک در معادلات آتی آمریکا و متحدین آن به ویژه از بابت مهار قدرت روزافزون چین، نقش مهمی ایفا می‌کند.

کد مطلب 4510343
مریم خرمایی

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