تورنمنت ترکیه اهمیت زیادی برای کادر فنی دارد

حسام الدین جعفری با اعلام اینکه دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از جام تختی آغاز خواهد شد به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه نخستین اردوی تیم ملی با هدف هماهنگی بیشتر کادر فنی و فرنگی کاران و همچنین استارت رسمی برنامه های تیم ملی برگزار شد که این مرحله از تمرینات روز پنجشنبه پایان یافت. کادر فنی با توجه به زمان برگزاری جام تختی تصمیم گرفت اردونشینان را مرخص کند تا این نفرات که اکثرا خوزستانی هستند به شهرهای خود بروند و زیر نظر مربیان خودشان تمرین کنند.

وی تصریح کرد: مسابقات جام تختی در روزهای ۴ و ۵ بهمن به میزبانی اندیمشک برگزار می شود که ما به فرنگی‌کاران گفتیم قبل از آغاز این رقابتها به این شهر بیایند و مهیای حضور در جام تختی شوند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص برگزاری اردوهای بعدی نیز گفت: اردوی دوم تیم ملی بعد از جام تختی و برای حضور تیم منتخب در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه آغاز می شود. زمان برگزاری این تورنمنت بین المللی هم یه هفته بعد از جام تختی است که باید نفرات منتخب را بلافاصله مهیای حضور در این میدان تدارکاتی کنیم.

جعفری افزود: کادر فنی ۱۰ فرنگی‌کار منتخب را به ترکیه اعزام خواهد کرد تا این نفرات بتوانند برابر رقبای خارجی محک بخورند.ضمن اینکه رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره در روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود که از اهمیت فراوانی برای کادر فنی برخوردار خواهند بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اوایل اسفندماه نیز یک تورنمنت دیگر را پیش رو داریم و تیمی منتخب از فرنگی کاران را به مجارستان اعزام خواهیم کرد. این تورنمنت اهمیت فراوانی برای ما دارد، چراکه جزو میادین دارای رنکینگ اتحادیه جهانی است و باید بتوانیم به امتیازات و اهداف مورد نظرمان دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در جام وهبی امره ترکیه به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی

۶۷ کیلوگرم: حامد تاب

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری

۱۳۰ کیلوگرم: در این وزن کادر فنی پس از ارزیابی وضعیت آمادگی شهاب قوره جیلی در جام تختی از میان این کشتی گیر، امیر قاسمی منجزی و علی اکبر یوسفی یک نفر را به این مسابقات اعزام می کند.

سرمربی و سرپرست: محمد بنا

مربیان: ایرج اسفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، فرزاد ایمان علیزاده، یک مربی متعاقبا اعلام می شود.

داور: رضا نقی لو

همچنین با تصمیم کادر فنی به استثنای وزن ۱۳۰ کیلوگرم، سایر نفرات از حضور در جام بین المللی تختی معاف هستند و اردوی تیم اعزامی به ترکیه از روز ۶ بهمن ماه در خانه کشتی آغاز خواهد شد.

رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه سال جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.