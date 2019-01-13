به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال استان قم شامگاه شنبه آغاز شد و در ۲ بازی آغازین هفته هشتم لیگ برتر فوتسال استان قم، تیم‌های ابوریحان و آرش از سد حریفان خود عبور کردند.

در بازی‌های برگزار شده در سالن شهید حیدریان قم، تیم فوتسال ابوریحان که صدرنشین دور رفت مسابقات بود توانست در دیدار برابر تیم الماس شهر ۵ بر یک به پیروزی برسد و با این برد صدرنشینی خود را در جدول رده بندی تثبیت کند.

الماس شهر با این شکست همچنان با ۶ امتیاز در رده ماقبل آخر جدول رده بندی باقی ماند تا وضعیتی نابسامان در جدول ۸ تیمی لیگ داشته باشد البته در انتهای جدول تیم یاقوت قرار گرفته که یک امتیازی است و این هفته با تیم ذاکر دیدار می‌کند.

در دیگر مسابقه شامگاه شنبه تیم فوتسال آرش در یک بازی پرگل ۶ بر ۳ برابر تیم شهید رئیس کرمی به پیروزی رسید و به لطف این برد با ۱۸ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت به طوری که نتایج بازی‌های باقی مانده هفته هشتم نیز تاثیری در جایگاه آرش در رده دوم و همچنین ابوریحان در صدر جدول ندارد.

تیم فوتسال شهید رئیس کرمی نیز که در نیمه پایین جدول قرار گرفته ۷ امتیازی باقی ماند و تیم ششم جدول است. سایر دیدارهای هفته هشتم شامگاه دوشنبه برگزار می‌شود.