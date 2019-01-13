جمع آوری سه ترابایت اطلاعات ویکی لیکس توسط دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه به دست برخی رسانه ها افتاده، وزارت دادگستری آمریکا با جمع آوری حجم انبوهی از اطلاعات مرتبط با ویکی لیکس امیدوار است که بتواند برای استرداد آسانژ برنامه ریزی موفقی داشته باشد.

دولت آمریکا آسانژ را به همکاری با هکرهای روس و همین طور دخالت در هک ایمیل های ستاد انتخاباتی دموکرات ها در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرده است. مقامات کاخ سفید برای اثبات ادعاهای خود چندین ترابایت اطلاعات را از هارددیسک ها، حساب های ایمیل و رایانه های متعلق به ویکی لیکس جمع آوری کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد بخشی از این اطلاعات مربوط به سردبیران فعلی و سابق ویکی لیکس بوده و برخی پیام های رد و بدل شده میان هکرهای روس در مورد ایمیل های هک شده دموکرات ها نیز به دست ماموران اطلاعاتی امریکا افتاده است.

دسترسی به اطلاعات مذکور حاصل حملات ناگهانی به برخی ساختمان ها، احضار افراد، توقیف تجهیزات، دریافت توضیحات برخی شاهدان و غیره بوده و مربوط به سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ است.

گفته می شود بخشی از ۳ ترابایت اطلاعات جمع آوری شده توسط دولت آمریکا حاوی کدهای رمزگشایی و کلمات عبور برخی داده های رمزگذاری شده است که آسانژ قبلا به سرقت آنها از خود اذعان کرده بود.