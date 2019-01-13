به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی «مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری» با اشاره به افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: نکته مهم این است که در سال جاری پروژه‌های بازآفرینی شهری برای دولت اهمیت پیدا کرده، برای آن مصوبه قانونی داریم و از محل صندوق توسعه ملی برای آن منابع دیده شده است؛ با استفاده از این منابع، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کنیم تا عرصه‌های بافت‌ فرسوده را فعال کنند و در جهت بهسازی شهری و ارتقای کیفیت زندگی مردم در این بافت‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: سه روش برای اجرای این برنامه وجود دارد؛ یکی اینکه خود مالکان تسهیلات دریافت کرده و واحد فرسوده خود را نوسازی کنند. روش دوم این است که سرمایه‌گذاران به عنوان توسعه‌گر، واحدهای فرسوده مسکونی را خریداری کرده و آن را نوسازی کنند. در روش سوم به توسعه‌گر، اراضی دولتی داده شده تا شرکت‌های سرمایه‌گذار اقدام به ساخت‌وساز در این بافت‌ها داشته باشند؛ به دستور رئیس‌جمهور خانه‌هایی که در اراضی دولتی ساخته خواهد شد، به خانه اولی‌ها اختصاص می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: برنامه بازآفرینی شهری به استانداران ابلاغ شده و استان‌ها نیز طرح‌های خود را برای بهسازی و نوسازی سالانه ۲۷۰ محله در سراسر کشور ارائه کرده‌اند. از سرمایه‌گذاران می‌خواهم تا با ادارات استان‌ها مذاکره کرده و بتوانند سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده را دنبال کنند. تاکنون ۹۲ شرکت ثبت‌نام کرده‌اند و عملیات اجرایی را آغاز خواهند کرد.

اسلامی یادآور شد: یکی دیگر از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید است که برنامه آن به شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده و با مشارکت بخش خصوصی، فعالیت آنها آغاز می‌شود. به طور مثال در پرند قرار است خانه‌های ویلایی ساخته شود، چرا که این شهر جدید در نزدیکی تهران بوده، آب و هوای خوبی دارد، دو خط ریلی به آن اختصاص یافته و برای زندگی قشر متوسط به پایین مطلوب است.

وی درباره زمان اتمام مسکن مهر گفت: هر جایی که مسکن مهر داریم که پرونده حقوقی و قضایی ندارد، عملیات اجرایی آن از توقف خارج شده و پیمانکاران در پردیس و پرند کار خود را آغاز کرده‌اند، در این راستا مردم باید آورده‌های خود را بپردازند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از ۵۰۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر، ۲۶۰ هزار واحد آن تکمیل شده و فقط انشعابات آنها مانده است ضمن اینکه برنامه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر، دو ساله بوده و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیگیری می‌شود.

اسلامی درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی که قرار است برای انبوه‌سازان به اجرا دربیاید، اظهار داشت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی، طرحی است که در حال مذاکره بوده و فرآیند مدیریتی را طی می‌کند؛ این طرح برای کنترل ورود نقدینگی به بازار است و هدف آن کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز خواهد بود و برای سازندگان، مزایای سود متعارفی که از نظر تجاری انتظار دارند، لحاظ می‌شود.

به گفته وی، سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح تعیین نشده ولی به متراژ ساختمان بستگی دارد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ۷۰۰۰ متقاضی دریافت واحد مسکن مهر پردیس که واحدی برای آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: کسانی که برای دریافت مسکن مهر پردیس ثبت‌نام کرده‌اند، اگر زمان ثبت‌نام آنها در مهلت مقرر و چارچوب زمانی آن بوده، شرکت مربوطه برای آنها واحد جدید در نظر می‌گیرد اما برای متقاضیانی که پس از زمان مقرر ثبت‌نام کرده‌اند، به جای پردیس، در پرند و هشتگرد به آنها واحد داده می‌شود.

در نخستین نمایشگاه بین‌المللی «مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری» که با حضور بیش از ۱۸۰ دستگاه نهاد و شرکت دولتی و خصوصی در مصلای امام خمینی(ره) تهران برپا شده است، فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه شهرسازی شامل شهرداری‌ها، شرکت‌های عمران شهرهای جدید و توسعه‌گران و همچنین فعالیت‌های بخش بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های نابسامان شهرها به معرض دید عموم گذاشته شده است.