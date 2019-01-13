برگزاری همایش «هنر، صلح و توسعه پایدار» در باغ موزه قصر

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری هنرنمای آبان با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بانک شهر، سفارت هلند، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران، سازمان فرهنگی اکو، مرکز بین­ المللی موزه­ های صلح در کشور هلند، موزه صلح تهران، دانشگاه سوره تهران و باغ موزه قصر تهران دومین همایش از سلسله همایش­ های هنر و صلح را با عنوان «هنر، صلح و توسعه پایدار» با رویکرد مسئولیت اجتماعی و با هدف برخوردهای نو برای مطالعه در حوزه هنر و صلح در کنار نگاه به مساله توسعه پایدار در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ در محل باغ موزه قصر تهران برگزار می کند.

مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه در ساعت ۱۳:۳۰ روز ۲۷ دی ماه سال جاری در سالن فرخی یزدی باغ موزه قصر تهران با سخنرانی ورنر سفیر هلند، دوتسنکو رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، محمد مهدی مظاهری رییس موسسه فرهنگی اکو و مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ... برگزار می شود.

همچنین برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی با موضوع صلح در گالری ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر تهران شامل عکاسی، گرافیک، نقاشی، حجم و پرفورمنس آرت و برگزاری ۲ نشست تخصصی و یک کارگاه در زمینه هنر، صلح و توسعه پایدار از دیگر برنامه ­های همایش است.

نخستین نشست این همایش با عنوان «بررسی تاثیرات عکاسی در بازنمایی پس از جنگ» با حضور مهدی منعم، بابک کاظمی و زانیار بلوری در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری از سوی دانشگاه سوره در سالن تماشاخانه باغ موزه قصر تهران برگزار می شود.

دومین نشست این همایش با عنوان «مناسبات صلح و توسعه پایدار» با حضور مصطفی خزایی و سید سعید میرمحمدی در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری از سوی موسسه فرهنگی هنری هنرنمای آبان در سالن تماشاخانه باغ موزه قصر تهران برگزار می شود.

کارگاه «صلح در شمار آید» با حضور یلدا خسروی و منا بادامچی زاده در تاریخ ۳ بهمن ماه سال جاری از سوی موزه صلح تهران در سالن تماشاخانه باغ موزه قصر تهران برگزار می شود.