البرز دارای بیشترین عملکرد تولیدات کشاورزی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان در سال جاری، اظهار کرد: ۱۴۰ کشاورز البرزی درخواست نمونه شدن داشتند که ۴۳ نفر به‌عنوان نمونه استانی و سه نفر به‌عنوان نمونه ملی شناخته شدند.

وی با اشاره به عملکرد مثبت کشاورزان البرزی نسبت به آمار کشوری، تصریح کرد: متوسط عملکرد در هکتار محصولات زراعی ۲۲ تن در هکتار است که این رقم در کشور حدود ۹ تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: در مورد باغات بر اساس آخرین آمار متوسط عملکرد استان حدود ۲۵ تن و متوسط کشور حدود ۱۲ تن است که بازهم اختلاف معناداری وجود دارد.

موسوی اضافه کرد: باوجود تمام پیشرفت‌ها، عملکردهای کشاورزی در استان به دلیل هم‌جواری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی می‌تواند بهتر از شرایط کنونی نیز باشد.

وی به تعداد کشاورزان نمونه از هر شهرستان اشاره کرد و گفت: در شهرستان نظرآباد ۲۰ کشاورز، در ساوجبلاغ هشت کشاورز، در کرج هشت کشاورز، در اشتهارد سه کشاورز و در فردیس و طالقان هرکدام دو کشاورز نمونه معرفی شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ازلحاظ درصد نیز بیشترین درصد تولیدات نمونه مربوط به تولیدات گیاهی، ترویج و تشکل‌ها، تولیدات دامی، آب‌وخاک، صنایع کشاورزی و در پایان منابع طبیعی است.