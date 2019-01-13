پرداخت رشوه به بورس و بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.

در جلسات پیشین پس از قرائت کیفرخواست، شکایت شاکیان استماع شد و سپس، متهم به دفاع از خود پرداخت.

در ابتدای جلسه مهدی ذکایی متهم ردیف دوم پرونده شرکت دومان توکان با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت.

قاضی صلواتی در رابطه با اتهامات متهم گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه ای است اگر دفاعی از خود دارید مطرح کنید.

متهم در آغاز دفاعیات خود گفت: ۵۴ ساله و فاقد هر گونه سابقه کیفری هستم، هیچ پول حرامی هم وارد زندگی ام نکرده ام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: از محل پول های شرکت شما ۳۰۰ میلیون هزینه درمان همسرتان ۲۵۰ میلیون هزینه ماشین سانتافه ۲۰ میلیون هزینه خرید سیم کارت رند و دو میلیون هزینه خرید ساعت کرده اید و همه اینها را از محل پول مردم هزینه کرده اید، چه توضیحی در این رابطه دارید که متهم پاسخ داد: دومان به ما می گفت باید با ماشین مدل بالا رفت و آمد کنید تا کلاس کار حفظ شود، ساعتی که الان در دستم هست هم ۲۰۰ هزار تومان بیشتر نیست

صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: شما پیشتر صراحتا اعلام کرده اید این هزینه ها را از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیونی که به عنوان ذی حساب دست تان بوده هزینه کرده اید.

متهم در دفاع از خود توضیح داد: دومان همیشه به ما می گفت در دست مدیران شرکت باید همیشه پول باشد من نه سواد حقوقی داشتم و نه کاری انجام داده ام.

قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم خطاب به وی گفت: گویا آنجا شرکت نبوده گویا دنیای هرج و مرجی بوده که دست همه میلیاردها پول بوده، شما به عنوان معاون حقوقی در آن شرکت فعالیت داشتید چطور می گوید کاره ای نبوده ام.

متهم ذکایی اظهار داشت: من از ۷ صبح تا ۱۲ شب در خدمت دومان بودم.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: کار اصلی شما در آن شرکت چه بوده که متهم پاسخ داد من هم واقعا نمی دانم چه سمتی داشتم چون در اختیار دومان بودم. به عنوان مثال برای رفع پلمب رستوران ها هم دوندگی می کردم.

قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: به نظرم شما مسئول پرداخت رشوه بودید که متهم پاسخ داد: اینطور نیست من پیگیر مسائل بودم و به نوعی خودم هم در این پرونده شاکی هستم. من فکر می کردم دومان در دنیا تک و بدون نمونه است، در نجف هم با بنده قسم برادری خورد و اصلا فکر نمی کردم روزی اینگونه فعالیت داشته باشد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما در گفتگویی که با ندا افتخارزاده (متهم فراری پرونده) داشتید صراحتا اعلام می کردید نباید پول به مردم عودت داده شود شما چه کاره شرکت بودید؟ که متهم پاسخ داد: ماموریت هایی از سوی دومان به بنده محول می شد.

صلواتی ادامه داد: بر اساس محتوای پرونده و اقاریر خود شما کاملا در جریان حیف و میل پول های شرکت بودید که متهم پاسخ داد اینطور نیست. من مسئول رشوه نبودم یک بار شخصی به یکی از رستوران ها آمد و خود را از سمت اماکن معرفی کرد که به همین دلیل من ۵ میلیون تومان به او دادم اما بعدها فهمیدم آن فرد دروغ می گفته است.

قاضی صلواتی بار دیگر با بیان اینکه شما مسئول پرداخت رشوه در شرکت مذکور بودید، گفت: با عناوین و بهانه هایی از اجمله اماکن ناجا، بورس، بانک مرکزی رشوه هایی پرداخت کرده اید حتی تعدادی از شکات می گویند شما آنها را تهدید کرده اید چه توضیحی دارید که متهم پاسخ داد: ۹ شاهد دارم که تهدیدها کار دومان بوده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما شبه سلاح همیشه به کمرت بوده است و با آن سرمایه گذاران را تهدید می کردید که متهم پاسخ داد: دومان یک اسباب بازی خریده بود که ساچمه های آن پلاستیکی بود من آن را از او گرفتم و در کشوی کمدم گذاشتم.

قاضی صلواتی بار دیگر خطاب به متهم گفت: علاوه بر سلاح شما باتوم و افشانه و شوکر داشتید، چه توضیحی دارید؟ که متهم پاسخ داد: داشتن شوکر با مجوز بوده است.

متهم در ادامه دفاعیات خود توضیح داد: یک هزار تومانی هم به کسی رشوه نداده ام که قاضی صلواتی به متهم گفت: سرمایه گذاران شما را به عنوان دلال می شناسند حتی در برخی مواقع خودتان را نظامی معرفی کرده اید که متهم در دفاع از خود گفت: همه اینها شایعه است و من نظامی نیستم.

در ادامه صفریان نماینده دادستان تهران در واکنش به دفاعیات متهم گفت: ایشان در حالی مدعی عدم علم و اطلاع از فعالیت شرکت هاست که پیام های رد و بدل شده این فرد با سایر متهمان بیانگر چیزدیگری است.

وی ادامه داد: این فرد در حالی مدعی است که در آن شرکت هیچ کاره بوده که به دنبال پرداخت رشوه ۵۰۰ میلیون تومانی به بانک مرکزی بوده است.

متهم در ادامه و در واکنش به این سخنان نماینده دادستان گفت: دومان به ما می گفت هر جور شده باید کارها را انجام دهید.

نماینده دادستان در واکنش به این سخنان متهم گفت: چه کاری بوده که باید برای آن ۵۰۰ میلیون رشوه به بانک مرکزی می دادید.

متهم ذکایی گفت: در اساسنامه شرکت آمده بود که به موجب مجوز سازمان بورس ما فعالیت می کنیم و تا روزی که بانک مرکزی اعلام کند شرکت دومان توکان مجوز ندارد من نمی دانستم مجوزی در کنار نیست.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما مگر نمی گویید مجوز دارید پس چرا به کارمند بورس رشوه دادید؟ که متهم این موضوع را هم انکار کرد.

صفریان نماینده دادستان تهران در ادامه خطاب به متهم گفت: شما در آن شرکت چه کاره بودید که با بادیگارد به همه جا می رفتید؟ کارمند ساده نیاز به بادیگارد ندارد.

متهم در واکنش به این سخنان دادستان تهران گفت: آنها بادیگارد نبودند بلکه مسئول حراست مجموعه بودند. در نمایشگاه مطبوعات غرفه داشتیم و این دوستان هم در آنجا ما را همراهی می کردند. عکس هایی هم در رابطه با این بازدید منتشر شد ولی در کل من بادیگاردی نداشتم.

نماینده دادستان در ادامه و با اشاره به تهدیدهایی که از سوی متهم به سرمایه گذاران شده است، گفت: در فیلمی که سرمایه گذاران برای ما ارسال کرده اند شما با اسلحه سرمایه گذاران را تهدید کرده اید چه توضیحی دارید که متهم پاسخ داد: فیلم را پخش کنید اگر فیلمی موجود است من همه اتهامات دومان را به گردن می گیرم.

نماینده دادستان تهران در واکنش به این سخنان متهم گفت: فیلم در ضمیمه پرونده موجود و به پیوست دادگاه ارسال شده است.

قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما مدیریت عدم عودت سرمایه ها را با استفاده از ابزاری از جمله شوکر و اسلحه و با نظامی عنوان کردن خود بر عهده داشتید چه توضیحی دارید که متهم گفت: من اشتباه کردم که وارد این شرکت شدم.

قاضی صلواتی در ادامه به خرید ویلا از سوی متهم اشاره کرد و خطاب به وی گفت: شما در شمال ویلا گرفته اید برای این چه توضیحی دارید گفت: ما در متل قو رستوران داشتیم و برای اینکه اعضای مجموعه پول هتل ندهند ملکی را در آنجا خریداری کردیم.

صلواتی خطاب به متهم گفت چند پروژه سودآور مجموع تان را بگویید که متهم پاسخ داد: رستوران ها و هتل هایی داشتیم.

صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: طبق نظر کارشناسی سود رستوران ها غالبا یا منفی بوده یا سودآور نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لازم به ذکر است جلسه امروز بدون حضور متهم ردیف اول این پرونده یعنی دومان سهند در حال برگزاری است. گفته می شود علت غیبت این متهم اعتراضات روز گذشته وی و بر هم زدن نظم دادگاه است.

در ادامه رشید جباری‌فر متهم ردیف سوم پرونده در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای است، چه دفاعی از خود دارید؟

متهم پاسخ داد: تمامی اظهارات و اعترافات ما در بازپرسی تحت شکنجه و فشار روحی بوده است و من تمامی آنها را رد می‌کنم.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: گویا یک رابطه خویشاوندی هم با دومان سهند دارید، به طوری که گویا شما برادرزن متهم دومان سهند هستید، بهتر است فقط از خود دفاع کنید.

متهم اظهار داشت: تمام صحبت‌هایی که مبنی بر اعتراف در پرونده از قول من بوده است را رد می‌کنم و هیچ‌کدام از اتهامات را وارد نمی دانم.

صلواتی خطاب به متهم گفت: گویا از منزل شما مشروبات الکلی کشف شده است؛ شما مشروب مصرف می‌کنید؟

متهم در پاسخ اظهار داشت: اهل مشروبات نیستم آنهایی هم که کشف شد، چند شیشه خالی بود.

در ادامه نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم گفت: گویا ایشان یا زیاد تحت خبرنگار بودن دومان سهند قرار گرفته و یا شبکه‌های ماهواره‌ای را زیاد می‌بیند که می‌گوید اعترافات بر اساس شکنجه و فشار روحی بوده است.

صفریان ادامه داد: این‌طور نیست تمام اعترافات که در دادسرا مطرح می‌شود باید همراه با مستندات باشد.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: برخی قراردادها را شما امضا می‌کردید، تعدادشان را می دانید؟

متهم جباری‌فر توضیح داد: من از طرف دومان وکالت داشتم و تعداد دقیق قراردادها را نمی‌دانم.

قاضی‌ صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: شما بیش از ۲۰۰ قرارداد را امضا کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: مجبور بودم در بازپرسی چیزهایی را بنویسم و همه این مطالب، از سر اجبار بوده است.

در ادامه وکیل متهم ردیف سوم در دفاع از موکلش گفت: شکات عنوان کردند طی رصدهای انجام شده ۹۰ میلیارد تومان در حساب شخصی دومان بوده که تخلیه شده است. تنها موردی هم که دومان منکر نشده، همین مبلغ ۹۰ میلیارد تومان است. تقاضای پیگیری این موضوع را از دادگاه داریم.

وی ادامه داد: اینکه عموم قراردادها را جباری‌فر امضا می‌کرده، به این معنی است که دومان از موکل بنده سوءاستفاده کرده است.

قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم جباری‌فر اظهار داشت: من تمام اتهامات وارده را رد می‌کنم. شکات در طول جلسات دادگاه حمایت‌های خود را از دومان نشان دادند که این مسئله بیانگر این است که این افراد دو سال به ما اعتماد داشته و با ما همکاری می‌کردند. در صورت فراهم شدن امکانات، به شکات قول می‌دهیم که اصل و سود آخرین قرارداد را با احتساب ضرر و زیان به آنها پرداخت کنیم.

با توجه به نزدیک شدن ساعت اذان ظهر، قاضی صلواتی ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد.

در ادامه احسان حدید ساز متهم ردیف چهارم در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی خطاب به قاضی پرونده گفت: در کیفرخواست به خروج اینجانب از مجموعه و اینکه موارد فساد را اطلاع رسانی کرده ام هیچ اشاره ای نشده است. من حتی به دادستان تهران نامه ای در رابطه با وضعیت این شرکت نوشتم. هیچ قراردادی از زمان حضور اینجانب در شرکت باقی نمانده است. سه ماه پس از دستگیری سایر متهمان با بنده تماس گرفته شد و ۹ ماه است که در زندان به سر می برم.

وی در پاسخ به این سوال که چه سمتی در شرکت دومان توکان داشتید؟ گفت: کارمند اجرایی بودم. قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان خطاب به وی گفت: شما رئیس واحد جذب سرمایه و جانشین مدیرعامل بوده اید که متهم در دفاع از خود گفت: این حرف ها را قبول ندارم چون حق امضایی نداشتم. یک عنوان صرفا اسمی تحت عنوان جانشینی به بنده داده شده بود و بر سر این موضوع اختلافاتی را با مجموعه پیدا کردم.

وی افزود: با توجه به اینکه رشته من فنی بود در بخش اجرایی مشغول به کار بودم و ارتباط مستقیمی با سرمایه گذاران نداشتم.

قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما خودروی ۱۵۰ میلیون تومانی از مجموعه گرفتید. چه پاسخی دادید؟ حدیدساز پاسخ داد: اینها خدماتی بوده که مجموعه به کارمندان می داده و از حقوق آنها کسر می شده است.

قاضی صلواتی افزود: حتی مادر همسر شما هم جز سرمایه گذاران بوده است که پس از مدتی پول را از مجموعه بر می دارد آیا این فرد هم جز شکات است که متهم پاسخ داد: خیر.

حدید ساز در ادامه دفاعیات خود گفت: تجهیز دفاتر از جمله دفاتر مجلات، روزنامه، هواپیمایی و رستوران ها با بنده بوده است و هیچ پورسانتی هم بابت قرارداد مورد اشاره نگرفته ام.

در ادامه وکیل متهم خطاب به دادگاه گفت: موکل من با توجه به اینکه مدرس زبان انگلیسی است، آگهی استخدام در یک شرکت هواپیمایی را از یک سایت اینترنتی می بیند و پس از آن با شخص دومان که در آن زمان به موکل بنده گفته بود دکترای اقتصاد و دکترای مدیریت دارد آشنا می شود. آقای دومان به موکل من گفته بود که مجوزهای لازم گردشگری را دارد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما اپتیمای ۱۵۰ میلیون تومانی و رهن منزل ۲۵۰ میلیون تومانی در پرونده دارید؟ پول این ها از کجا آمده است؟ متهم پاسخ داد: اینها جز خدماتی بوده که مجموعه به پرسنل می داده و به صورت اقساطی آنها را از حقوق کم می کرده است.

با پایان اخذ آخرین دفاعیات از چهار متهم پرونده، قاضی ابوالقاسم صلواتی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: رأی در مهلت قانونی صادر می شود.