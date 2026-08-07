نظارت سرمربی تیم‌ فوتبال امید روی بازی های دوستانه لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین عبدی سرمربی تیم‌ملی امید در راستای تعامل و همکاری با باشگاه ها با وجود فاصله اندک برگزاری بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا تصمیم گرفت کمپ کوتاه مدتی را در مردادماه برگزار نکند تا بازیکنان مدنظرش به طور مداوم زیرنظر مربیان باشگاهی خود آماده شروع بیست‌وششمین دوره لیگ برتر باشند.

با این حال عبدی همراه با دستیاران خود به تماشای بیشتر بازی‌های تدارکاتی تیم های لیگ برتری نشستند تا با شناخت کافی از نفرات مورد نظرش برای بازی های آسیایی ناگویا برنامه ریزی داشته باشد و لیست نهایی‌اش را با توجه به میزان آمادگی آنها مورد سنجش قرار دهد.

سرمربی تیم ملی امید که روز گذشته بازی استقلال تهران و همنام خوزستانی‌اش را تماشا کرد امروز جمعه دیدار دوستانه نساجی مازندران و مس شهربابک را از نزدیک دید تا برای دهمین بار تماشاگر ویژه این دیدارهای تدارکاتی باشد.