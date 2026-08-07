رحیمی: امنیت پایدار در گرو حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی، عصر جمعه در مراسم معارفه امام جمعه آوه افزود:امیداست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تعامل با مسئولان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه و تعالی این شهر باشیم.

امام جمعه ساوه با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص)، به سه درخواست آن حضرت از خداوند متعال برای امت اسلامی اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) از خداوند خواست امت اسلامی گرفتار قحطی و گرسنگی نشود و دشمنان بر آنان سلطه نیابند که هر دو درخواست مورد اجابت قرار گرفت، اما درخواست جلوگیری از اختلاف و نزاع داخلی امت، مورد اجابت واقع نشد.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه این روایت بیانگر جایگاه و آثار مخرب اختلاف در جوامع اسلامی است، افزود: هرگاه اختلاف، کینه و دودستگی در خانواده، جامعه یا کشور ریشه بدواند، امنیت، آرامش و رفاه نیز از میان خواهد رفت و مسیر پیشرفت با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

وی وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی را مهم‌ترین سرمایه جوامع اسلامی دانست و تصریح کرد: امنیت پایدار، توسعه همه‌جانبه و آرامش عمومی، در گرو حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات است و همه مسئولان و مردم باید با تقویت همدلی، زمینه‌ساز رشد و پیشرفت کشور باشند.

امام جمعه ساوه با تأکید بر نقش محوری نماز جمعه در تقویت وحدت و بصیرت جامعه، این فریضه عبادی ـ سیاسی را محور همبستگی اجتماعی دانست و از مردم شهر آوه دعوت کرد با حضور پرشور در نماز جمعه، ضمن بهره‌مندی از برکات معنوی آن، امام جمعه جدید را در انجام رسالت فرهنگی، اجتماعی و دینی همراهی کنند.

در پایان این آیین، از خدمات حجت‌الاسلام نیکویی ماهانی تجلیل و حجت‌الاسلام خداوردی به عنوان امام جمعه جدید شهر آوه معرفی شد.