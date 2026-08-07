ظرفیت میزبانی مسابقات بدنسازی و پرورش اندام در همدان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی عصر جمعه در نشست هماندیشی خانواده ورزش بدنسازی شهرستان همدان ضمن قدردانی از تلاشهای هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان، مربیان، قهرمانان، پیشکسوتان و باشگاهداران اظهار کرد: هیئت بدنسازی استان از هیئتهای فعال و اثرگذار است که در سالهای اخیر موفقیتهای ارزشمندی کسب کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای همدان در میزبانی رویدادهای ورزشی افزود: باید تلاش کنیم مسابقات مختلف ملی و کشوری در استان برگزار شود و همانگونه که رقابتهای قویترین مردان ایران در ملایر برگزار شد ظرفیت میزبانی مسابقات مهم بدنسازی و پرورش اندام نیز در همدان وجود دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه حمایت از ورزشکاران از وظایف اصلی این ادارهکل است، گفت: در مسیر حمایت از قهرمانان و توسعه ورزش استان از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم هرچند محدودیت اعتبارات موجب شده در تامین بخشی از نیازهای هیئتهای ورزشی با مشکلاتی مواجه باشیم.
وی بر ضرورت توجه باشگاهها به موضوع بیمه ورزشی تاکید کرد و افزود: بیمه ورزشی باید به یک اصل در فعالیت باشگاهها تبدیل شود و لازم است از فعالیت ورزشکاران فاقد بیمه بهویژه در رشته بدنسازی و پرورش اندام جلوگیری شود تا سلامت و امنیت ورزشکاران تضمین شود.
حقیقی همچنین با اشاره به نقش نمایندگان استان در پیگیری مطالبات ورزشی اظهار کرد: باید از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات، توسعه زیرساختها و رفع مشکلات جامعه ورزش استفاده کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان با تاکید بر عدالت در حمایت از رشتههای ورزشی خاطرنشان کرد: همه رشتههای ورزشی برای این ادارهکل از اهمیت برخوردار هستند و در چارچوب امکانات و اعتبارات موجود حمایت عادلانه از هیئتها و ورزشکاران استان دنبال خواهد شد.
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