فیلمبرداری «من می ترسم» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آخرین سکانس فیلم سینمایی «من می ترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی به تازگی در خیابان های تهران فیلمبرداری شد و به زودی مراحل فنی «من می ترسم» آغاز می شود.

پوریا رحیمی سام که سال ها در حوزه تئاتر فعالیت داشته و تاکنون در فیلم هایی همچون «احتمال باران اسیدی»، «ناهید»، «چهارراه استانبول» و ... به ایفای نقش پرداخته است در «من می ترسم» جلوی دوربین بهنام بهزادی رفت.

رحیمی سام درباره اولین همکاری خود با بهزادی نوشت: «ترس‌های ما از بین نمی‌روند تنها از شکلی به شکل دیگر در می‌آیند؛ فیلمنامه‌ بی‌نظیر «من می‌ترسم» این جمله را برایم به یادگار گذاشته است. تجربه‌ای بی‌نظیر در کنار بهنام‌ بهزادی بزرگوار که شعور و دانش و انسانیتش امنیت تک‌تک عواملش است و گروه بازیگران و عوامل درجه‌یک و نازنینش که بهترین خاطره‌ها را برایم ساختند. امید آن‌که حال خوبِ فیلم عزیزمان با مخاطبانمان نیز باشد.»

در خلاصه داستان، «من می ترسم» چهارمین فیلم بلند سینمایی بهنام بهزادی، آمده است: «بدیش اینه من وسط کلی شک ام که می خوام برم یا نه ... ولی بدترش اینه که صدبرابرش مطمئنم نمی تونم بمونم.»

در این فیلم الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، امیر جعفری، ستاره پسیانی، مهران احمدی، پیام یزدانی، مجید جعفری و یگانه رفتاری بازی می کنند.

عوامل «من می ترسم» عبارتند از نویسنده، کارگردان، سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده: بهنام بهزادی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، مدیر صدابرداری: مهدی صالح کرمانی، دستیار اول کارگردان: چاووش هنرآموز، برنامه‌ریزان: مجیدرضا فاضلی، فاطمه زیوری، دستیار دوم کارگردان: سینا بیگی، دستیار سوم کارگردان: میلاد ربیعی، دستیار برنامه‌ریز: عارفه رشیدی، منشی‌صحنه: مریم شقاقی، دستیار یک فیلمبردار: رضا سپهری، دستیار دو فیلمبردار: علی جعفری، دستیار نور: ستار فاضلی، دستیاران فیلمبردار: آرسام زمانی، وحید حاتمی، حسین عسگری، دستیار یک صحنه: امیرحسین بابائیان، دستیار لباس: گلاره دربندی دستیاران صحنه: مهدی موسوی، محمدحسن درباقی‌فرد، دستیار دو لباس: زهره سلطانی، دستیاران صدابردار: میثم کیامرثی، محمدرضا بیرنگ، مجریان گریم: مهدی صیاد، رکسانا نیک‌پور، تدارکات: دانیال داورزنی، مسئول حمل و نقل: فرید خضراعی، همیاران تدارکات: شعبان مرادی، بهنام مهدی پور، وحید خضراعی، حمل و نقل: محمدباقر رحمانی، اصغر فلاح، یاسر صوفی، علی کریمی، کیومرث حدادی، سعید دلپسند، محمد کوپیانی، امور مالی: سینا بازرگان، بدلکار: سیداحمد میرقاسمی، مسئول هنروران: آرزو لطفی، سایر بازیگران: وحید پراشخو، روح الله حقگوی‌لسان، بهزاد خلج، محمد نریمانی، میترا رفیع، محبوبه یزدانی، نوا توتونچی، علی هاشمی، حمید میرباقری، سروش مالمیر، حسین داداش پور، محمدرضا خلج زاده، حسام نورانی، شیرین آباد، پریسا خواجه‌دهی، داوود ونداده، صدرا یگانه، تهمینه مقدم، صفرعلی کوهی، فرانک فروزانفر، کیوان رضایی، مهدیس بهزادی، کیومرث حدادی، محمدباقر رحمانی، طراح گرافیک: مجید کاشانی، عکاس: آناهید داوری، تصویربردار پشت صحنه: مهدی شهسوار، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، مدیرتولید: حسین بشگرد، مدیر تدارکات: سجاد نوری، دستیار تهیه: احمدرضا بهزادی، جانشین تهیه: شاهین سخایی.