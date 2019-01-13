۱۰۷۳ مددجوی بهزیستی ایلام از مشوق های بیمه ای برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی بهزیستی ایلام اظهار داشت: نسرین شهبازی افزود: این اداره کل به منظور حمایت از خودکفایی مددجویان از دو طریق تامین بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی ۱۸ تا ۲۳ درصد بیمه اشتغال آنان را تقبل می کند.

وی ادامه داد: در اجرای طرح بیمه کارفرمائی مددجویانی که توسط کارفرما به کار گرفته شوند معادل ۲۳ درصد حق بیمه آنان توسط بهزیستی پرداخت می شود.

رئیس اداره مشارکت های مردمی، اشتغال و موسسه های خیریه اداره کل بهزیستی ایلام پرداخت حق بیمه خویش فرمایی را شامل تقبل ۱۸ درصد حق بیمه از سوی بهزیستی برای مددجویان کارآفرینی عنوان کرد که هزینه بیمه را بصورت شخصی پرداخت می کنند.

به گفته شهبازی، پرداخت بیمه به عنوان نوعی مشوق با هدف حمایت از اشتغالزایی مددجویان جامعه هدف به مدت ۶ ماه توسط این اداره کل انجام خواهد شد.

به گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۷۳ نفر از جامعه هدف از مشوق های بیمه ای این اداره کل برخوردار شده اند.

رئیس اداره مشارکت های مردمی، اشتغال و موسسه های خیریه اداره کل بهزیستی ایلام اظهار کرد: از این شمار ۹۸۰ نفر از طریق بیمه خویش فرمایی و ۹۳ نفر نیز در قالب بیمه کارفرمایی از این خدمت برخوردار شده اند.

شهبازی هزینه صرف شده در طرح بیمه خویش فرمایی مددجویان را هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و بیمه کارفرمایی را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال جاری تاکنون عنوان کرد.